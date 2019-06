Nationals 5, Padres 2

Washington San Diego ab r h bi ab r h bi T.Trner ss 4 2 2 1 G.Grcia 3b 4 0 1 0 Eaton rf 3 1 1 1 Tts Jr. ss 4 0 1 0 Rendon 3b 4 1 1 2 Hosmer 1b 4 1 1 0 J.Soto lf 4 0 0 0 Renfroe lf 4 0 0 0 M.Adams 1b 4 0 2 0 F.Reyes rf 4 1 2 1 Brrclgh p 0 0 0 0 Kinsler 2b 4 0 1 1 Grace p 0 0 0 0 A.Allen c 3 0 0 0 Javy.Gr p 0 0 0 0 Perdomo p 1 0 1 0 B.Dzier 2b 4 0 0 0 Erlin p 0 0 0 0 Parra cf 3 0 0 0 Myers ph 1 0 0 0 Gomes c 4 0 1 0 Wngnter p 0 0 0 0 Strsbrg p 2 0 0 0 Naylor ph 1 0 0 0 Kndrick ph-1b 2 1 1 1 Stammen p 0 0 0 0 M.Diaz p 0 0 0 0 Margot cf 3 0 0 0 Totals 34 5 8 5 Totals 33 2 7 2

Washington 100 000 040—5 San Diego 000 100 001—2

E_Kinsler (3), Rendon (4). DP_Washington 2, San Diego 2. LOB_Washington 4, San Diego 4. 2B_T.Turner (10), Tatis Jr. (6). HR_T.Turner (4), Eaton (6), Rendon (12), Kendrick (11). SB_Myers (8), Margot (7).

IP H R ER BB SO Washington Strasburg W,7-3 7 6 1 1 0 6 Barraclough 1 0 0 0 0 1 Grace 0 1 1 1 0 0 Guerra 1 0 0 0 0 0 San Diego Perdomo 3 1-3 2 1 0 0 0 Erlin 1 2-3 1 0 0 0 0 Wingenter 2 0 0 0 1 4 Stammen L,4-3 2-3 5 4 4 0 1 Diaz 1 1-3 0 0 0 0 0

Grace pitched to 1 batter in the 9th

HBP_by Diaz (Parra). WP_Strasburg, Guerra.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Quinn Wolcott; Second, Gary Cederstrom; Third, Marvin Hudson.

T_2:56. A_30,518 (42,445).