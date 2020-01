N.Y. Rangers 5, Colorado 3

Colorado 2 1 0 — 3 N.Y. Rangers 2 2 1 — 5

First Period_1, Colorado, Compher 6 (Burakovsky, Girard), 4:44. 2, Colorado, MacKinnon 26, 6:34. 3, N.Y. Rangers, Kreider 13 (DeAngelo, Strome), 8:57 (pp). 4, N.Y. Rangers, Zibanejad 17 (Fast, DeAngelo), 15:23. Penalties_Donskoi, Col (Holding), 8:42; Trouba, New (Interference), 11:04; Lindgren, New (), 16:23; Colorado bench, served by Jost (Instigator), 16:23; Kadri, Col (), 16:23; Kadri, Col (Instigator), 16:23.

Second Period_5, N.Y. Rangers, Skjei 6 (Fox, Panarin), 8:05. 6, Colorado, Compher 7 (Burakovsky, Nichushkin), 11:32. 7, N.Y. Rangers, Strome 12 (Fast, Panarin), 13:39. Penalties_Howden, New (Interference), 2:20.

Third Period_8, N.Y. Rangers, Panarin 23 (Zibanejad, Fast), 19:32 (en). Penalties_Strome, New (Tripping), 6:15; Makar, Col (High Sticking), 11:50.

Shots on Goal_Colorado 9-10-13_32. N.Y. Rangers 11-9-9_29.

Power-play opportunities_Colorado 0 of 3; N.Y. Rangers 1 of 3.

Goalies_Colorado, Grubauer 12-10-3 (28 shots-24 saves). N.Y. Rangers, Shesterkin 1-0-0 (32-29).

A_17,082 (18,006). T_2:30.

Referees_Brad Meier, Kendrick Nicholson. Linesmen_Scott Cherrey, Michel Cormier.