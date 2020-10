Mexicano Urías será abridor con Dodgers en el 4to partido

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — En su segunda apertura esta postemporada, el mexicano Julio Urías tenía una cómoda ventaja de 11-0 cuando los Dodgers de Los Ángeles propinaron una paliza a Atlanta en el tercer partido de la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional.

El lanzador zurdo liquidó la serie contra Atlanta con tres innings perfectos, los últimos dos preservando una ventaja de 4-3 en el séptimo encuentro para llevar a Los Ángeles a la Serie Mundial contra Tampa Bay.

El mexicano verá acción nuevamente como abridor, ahora en el cuarto partido de la serie contra los Rays el sábado en la noche. El serpentinero de 24 años acumula cuatro victorias en cuatro actuaciones de postemporada esta campaña y enfrentará a otro zurdo, Ryan Yarbrough, que fue principalmente abridor en la temporada regular acortada por la pandemia pero ha tenido gran participación como relevista en playoffs.

Urías ha permitido siete imparables y dos carreras, una de ellas limpia, concedido tres bases por bolas y ponchado a 16 rivales en 16 innings en postemporada. Es líder del equipo en promedio de carreras limpias admitidas con 0.56.

“Siempre he sabido del potencial que tiene Julio”, afirmó el receptor Austin Barnes. “Tiene actitud y temperamento. No se asusta, es un hecho. Está haciendo grandes lanzamientos y teniendo innings grandiosos”.

Debido a la fuerte actuación del mexicano en el séptimo partido, el piloto Dave Roberts no tuvo que sustituirlo con el taponero Kenley Jansen. Urías necesitó 39 lanzamientos, sin ningún ponchete, para liquidar a Atlanta.

Urías también trabajó tres entradas sin anotación en su primera salida de la postemporada, en la que su equipo ganó 4-2 a Milwaukee. En sus siguientes dos actuaciones lanzó cinco episodios en cada una, incluida la paliza por 15-3 sobre Atlanta, partido en el que concedió su única carrera limpia en playoffs.

El abridor de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Julio Urías, festeja su victoria contra los Bravos de Atlanta en el séptimo partido de la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional en Arlington, Texas, el domingo 18 de octubre de 2020. (AP Foto/Sue Ogrocki)

Existe la idea de salir y pensar más como abridor, afirmó Urías, que tuvo 10 aperturas en 11 partidos de campaña regular.

El lanzador dijo tener ahora la experiencia en ambas situaciones, que le gusta ser abridor y relevista. Se dijo feliz de tener la oportunidad y afirmó estar listo para el duelo del sábado.

Por su parte, Yarbrough dijo que “voy a lanzar hasta que me quiten la pelota de las manos”. “No lo he hecho recientemente, la semana pasada más o menos. No creo que eso será un factor".