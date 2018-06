Mets 2, Yankees 0

New York (A) New York (N) ab r h bi ab r h bi Gardner lf 4 0 0 0 A.Cbrra 2b 2 0 0 0 Stanton rf 4 0 0 0 Jo.Ryes 2b 2 1 1 0 Bird 1b 3 0 1 0 T.Frzer 3b 4 1 2 2 G.Sanch c 4 0 0 0 Nimmo lf 3 0 1 0 Grgrius ss 3 0 0 0 Bruce rf 3 0 0 0 A.Hicks cf 3 0 0 0 Msoraco c 3 0 1 0 Andujar 3b 3 0 2 0 Cnforto cf 3 0 0 0 L.Svrno p 2 0 0 0 A.Gnzal 1b 3 0 0 0 Shreve p 0 0 0 0 S.Lugo p 2 0 0 0 Warren p 0 0 0 0 J.Btsta ph 1 0 0 0 Judge ph 1 0 0 0 Gsllman p 0 0 0 0 Holder p 0 0 0 0 Swarzak p 0 0 0 0 G.Trres 2b 3 0 0 0 A.Rsrio ss 3 0 0 0 Totals 30 0 3 0 Totals 29 2 5 2

New York (A) 000 000 000—0 New York (N) 000 020 00x—2

E_Jo.Reyes 2 (6). DP_New York (N) 1. LOB_New York (A) 4, New York (N) 6. HR_T.Frazier (7). SB_T.Frazier (4).

IP H R ER BB SO New York (A) Severino L,9-2 5 5 2 2 2 7 Shreve 1 0 0 0 1 2 Warren 1 0 0 0 0 0 Holder 1 0 0 0 0 2 New York (N) Lugo W,2-1 6 2 0 0 0 8 Gsellman H,6 2 1 0 0 0 2 Swarzak S,1-1 1 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Mike DiMuro; First, Jeremie Rehak; Second, Mark Wegner; Third, John Tumpane.

T_2:40. A_36,171 (41,922).