Mets 1, Marlins 0

Miami New York ab r h bi ab r h bi Riddle ss 4 0 1 0 Jo.Ryes ss 1 0 0 0 S.Cstro 2b 1 0 0 0 A.Rsrio ss 3 0 0 0 Y.Rvera 3b 2 0 0 0 McNeil 2b 4 1 2 0 Bostick ph 1 0 0 0 Cnforto rf 3 0 0 0 Detrich 3b-2b 4 0 1 0 Bruce 1b 2 0 0 0 O'Brien 1b 4 0 0 0 T.Frzer 3b 3 0 1 1 Brinson cf 3 0 1 0 Do.Smth lf 3 0 0 0 Glloway lf 3 0 0 0 A.Jcksn cf 3 0 0 0 Wallach c 3 0 1 0 Nido c 2 0 0 0 Sa.Alcn p 2 0 0 0 Syndrgr p 3 0 1 0 Ortega ph 1 0 0 0 Kinley p 0 0 0 0 Sierra rf 3 0 1 0 Totals 31 0 5 0 Totals 27 1 4 1

Miami 000 000 000—0 New York 000 100 00x—1

DP_New York 1. LOB_Miami 4, New York 4. 2B_Sierra (3), T.Frazier (18).

IP H R ER BB SO Miami Alcantara L,2-3 7 4 1 1 2 10 Kinley 1 0 0 0 0 1 New York Syndergaard W,13-4 9 5 0 0 0 6

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Mike Muchlinski; Second, Ben May; Third, Tim Timmons.

T_2:10. A_28,346 (41,922).