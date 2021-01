BARCELONA, España (AP) — Lionel Messi está en duda para la final de la Supercopa española el domingo, en la que su Barcelona enfrentará al Athletic Bilbao.

El máximo goleador del Barça de todos los tiempos tiene un problema no especificado por el cual el técnico Ronald Koeman no lo incluyó en la semifinal del miércoles contra Real Sociedad. Sin Messi, Barcelona necesitó una gran actuación de su portero Marc-Andre ter Stegen para llegar a —e imponerse en— la definición por penales.

Messi ha estado entrenando solo y si está en condiciones o no es algo que no se sabe, dijo Koeman el sábado. Messi “tendrá la última palabra”, dijo, y añadió que para jugar debe estar al 100%, ya que no es el último partido de la temporada.

Sin embargo, Barcelona ha demostrado que puede ganar sin su astro. Aunque no estuvo brillante en el ataque, si tuvo una de sus mejores muestras de juego colectivo para superar a Sociedad.

Eso le da al veterano mediocampista Sergio Busquets motivos para creer que el equipo está encontrando su forma después de un comienzo endeble de su reconstrucción bajo Koeman.

Estamos en el camino correcto, dijo Busquets.

Jose Breton/AP

Bilbao llegó a la final, que se jugará en Sevilla, tras vencer al campeón defensor Real Madrid 2-1 el jueves con dos goles de Raúl García.

Será el tercer partido de Bilbao bajo el técnico Marcelino García Toral, quien debutó contra Barcelona en la liga. Un doblete de Messi permitió al Barça superar una desventaja inicial y ganar 3-2.