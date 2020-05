McIlroy dice que no volverá a jugar golf con Trump

Rory McIlroy dice que no volverá a jugar golf con el presidente estadounidense Donald Trump, y duda que vaya a ser invitado siquiera, tras cuestionar el liderazgo del mandatario durante la pandemia de COVID-19.

El golfista norirlandés concedió una entrevista de poco más de una hora al podcast de la publicación McKellar Journal, especializada en este deporte. En la charla, se preguntó a McIlroy si lamentaba haber jugado aquella ronda con Trump en febrero de 2017.

“No lo he hecho desde entonces... por elección", respondió McIlroy.

El golfista número uno en el ranking explicó que, hace tres años, jugó con Trump por respeto a su cargo. En el podcast, reconoció que disfrutó la jornada en el Trump International de West Palm Beach, Florida. Añadió que el presidente se mostró carismático y amable, tratando a todos bien, desde los jugadores en el grupo hasta los trabajadores en el espacio donde estaban los carritos.

“Así que, sentado aquí, digo que disfruté ese día que pasé con él”, dijo McIlroy. “Pero eso no significa que coincida en todo, o de hecho en nada, con lo que él dice”.

McIlroy abundó, y dijo que Trump ha tratado de politizar la pandemia. Por ejemplo, reprochó, el presidente estadounidense suele proclamar que Estados Unidos ha aplicado más pruebas de coronavirus que ninguna otra nación.

“Como si fuera un concurso”, dijo McIlroy. “Hay ciertas cosas que son simplemente terribles. No es la forma en que un líder debería actuar. Hay algo de diplomacia que se debe mostrar, y simplemente no pienso que él la enseñe, especialmente en estos tiempos”.

Los conductores del podcast fueron dos periodistas escoceses de golf, Lawrence Donegan y John Huggan. Preguntaron a McIlroy si jugaría con Trump otra vez.

ARCHIVO - En esta foto del 12 de marzo de 2020, el norirlandés Rory McIlroy reacciona tras fallar un putt en The PLayers Championship, en Ponte Vedra Beach (AP Foto/Lynne Sladky, ARCHIVO)

“No sé si él querría jugar conmigo otra vez después de lo que acabo de decir”, respondió. “Sé que es muy egocéntrico de mi parte decir, ‘no’. Y si no lo digo, ello significará que no me pongo en una posición en la que pueda ser criticado, y que estoy dando evasivas”.

“Pero no, no lo haría”.

McIlroy vuelve a la televisión el domingo, formando dupla con Dustin Johsnon, en un duelo ante Rickie Fowler y Matthew Wolff. Será una exhibición que busca recaudar hasta cuatro millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.