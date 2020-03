Los Angeles 7, Minnesota 3

Minnesota 0 1 2 — 3 Los Angeles 1 2 4 — 7

First Period_1, Los Angeles, Kopitar 21 (Iafallo, Brown), 5:16. Penalties_Lizotte, LA (High Sticking), 7:41.

Second Period_2, Minnesota, Foligno 11 (Zuccarello), 0:12. 3, Los Angeles, Lizotte 6 (Kempe), 7:36 (sh). 4, Los Angeles, Moore 6, 8:29. Penalties_Greenway, Min (Slashing), 2:35; Moore, LA (High Sticking), 6:19; Eriksson Ek, Min (Tripping), 8:48; Iafallo, LA (Holding), 11:09.

Third Period_5, Los Angeles, Brown 15 (Hutton, Kopitar), 4:00. 6, Minnesota, Spurgeon 12 (Zuccarello, Foligno), 5:33. 7, Minnesota, Kunin 15 (Brodin, Greenway), 15:35. 8, Los Angeles, Brown 16 (Iafallo, Doughty), 17:47. 9, Los Angeles, Brown 17 (Kopitar), 18:46 (en). 10, Los Angeles, Vilardi 2 (MacDermid), 19:00. Penalties_Minnesota bench, served by Fiala (Too Many Men on the Ice), 1:31; Fiala, Min (Slashing), 10:57.

Shots on Goal_Minnesota 8-8-12_28. Los Angeles 10-13-12_35.

Power-play opportunities_Minnesota 0 of 3; Los Angeles 0 of 4.

Goalies_Minnesota, Stalock 21-10-4 (34 shots-28 saves). Los Angeles, Petersen 3-4-0 (28-25).

A_16,082 (18,230). T_2:21.

Referees_Peter MacDougall, Chris Rooney. Linesmen_Ryan Gibbons, Mark Shewchyk.