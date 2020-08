El jugador de los Trail Blazers de Portland Damian Lillard (0) conduce la pelota ante sus rivales de los Rockets de Houston Jeff Green (32) y Austin Rivers (25), en la primera mitad del juego de la NBA que enfrentó a ambos equipos, el 4 de agosto de 2020, en Lake Buena Vista, Florida. (Kevin C. Cox/Pool Foto via AP) less