Kuzma firma extensión de contrato con Lakers

LOS ÁNGELES (AP) — El alero Kyle Kuzma llegó a un acuerdo de extensión de contrato por tres años y 40 millones de dólares para seguir con Los Lakers de Los Ángeles, campeones de la NBA, dijo el domingo una persona que tiene conocimiento de la negociación.

La persona habló en condición de anonimato con The Associated Press debido a que los Lakers no dieron a conocer los términos del contrato en su anuncio de la extensión. ESPN fue el primero en reportar los términos de la extensión del contrato de novato y que inicia en el 2021 y con una opción de jugador para la campaña 2023-24.