Islanders-Penguins Sums

N.Y. Islanders 2 0 1—3 Pittsburgh 1 0 0—1

First Period_1, Pittsburgh, Guentzel 1 (Crosby, McCann), 0:35. 2, N.Y. Islanders, Eberle 4 (Mayfield, Barzal), 2:09. 3, N.Y. Islanders, Nelson 3 (Kuhnhackl, Bailey), 18:06. Penalties_Pittsburgh bench, served by Simon (too many men on the ice), 6:39; Barzal, NYI, (slashing), 14:29.

Second Period_None. Penalties_Kuhnhackl, NYI, (holding), 7:55; Hornqvist, PIT, (roughing), 10:33; Hornqvist, PIT, served by Simon, (roughing), 10:33; Lehner, NYI, served by Kuhnhackl, (slashing), 10:33.

Third Period_4, N.Y. Islanders, Bailey 3 (Filppula), 19:22. Penalties_Pulock, NYI, (holding), 5:55; Bjugstad, PIT, (tripping), 8:07.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 7-10-9_26. Pittsburgh 10-14-9_33.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 0 of 3; Pittsburgh 0 of 3.

Goalies_N.Y. Islanders, Lehner 4-0 (33 shots-32 saves). Pittsburgh, Murray 0-4 (25-23).

A_18,609 (18,387). T_2:29.

Referees_Francis Charron, Gord Dwyer. Linesmen_Jonny Murray, Tony Sericolo.