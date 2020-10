Greinke dice que prefiere jugar sin público en estadios

SAN DIEGO (AP) — Zack Greinke, lanzador de los Astros de Houston, asegura que ha disfrutado los juegos sin público en los estadios durante los playoffs y la campaña abreviada por la pandemia de coronavirus.

“Realmente no he notado lo de los fanáticos cuando el juego comienza, aunque sí en el calentamiento las prácticas previas a los juegos. Quiero decir, para mí es agradable no tener fanáticos en el graderío”, dijo Greinke el martes, antes del tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, ante los Rays de Tampa Bay. “A la mayoría de la gente le gusta. Cuando el juego comienza, es lo mismo para mí.

“Y es que no hay nadie ahí que te esté hablando, que te pida autógrafos, que quiera fotografías y todo eso. No me gusta hacer eso. Es bueno no tenerlos, para mí. A la mayoría de la gente le gusta, no a mí”.

Greinke, galardonado con el Cy Young de la Liga Americana en 2009, cuando lanzaba con Kansas City, habló en la pretemporada de 2018 acerca de que padece un desorden de ansiedad social desde antes de la escuela secundaria, si bien ya no lo considera un problema.

El martes, no hizo referencia a esa situación.

Se está permitiendo que algunos fanáticos ingresen en el parque de Arlington, Texas, durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y se autorizará lo mismo en la Serie Mundial Para el encuentro del lunes, primero entre Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, asistieron 10.700 espectadores con boleto pagado.

Greinke tiene previsto lanzar el cuarto juego de la serie, este miércoles por la noche. Los Rays tenían una ventaja de 2-0, de cara al encuentro del martes por la noche.

Zack Greinke, de los Astros de Houston, hace un pitcheo en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana ante los Atléticos de Oakland, el jueves 8 de octubre de 2020, en Los Ángeles (AP Foto/Marcio José Sánchez)

No se permitió que ingresaran fanáticos para la serie divisional de la Liga Americana entre los Astros y los Atléticos en el Dodger Stadim, ni en la Serie de Campeonato que se realiza en el Petco Park de San Diego. Se ha admitido a algunos familiares para los encuentros en ese recinto.