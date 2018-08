Giants 4, Pirates 3

Pittsburgh San Francisco ab r h bi ab r h bi Dckrson lf 4 0 0 0 McCtchn rf 4 0 0 0 S.Marte cf 4 0 1 2 Slater 1b 4 0 0 0 G.Plnco rf 4 0 0 0 Lngoria 3b 4 0 0 0 J.Bell 1b 4 1 1 0 B.Crwfr ss 3 1 1 0 Moran 3b 3 0 0 0 G.Hrnan lf 4 2 1 0 Crvelli ph 1 0 0 0 Panik 2b 3 0 1 2 E.Diaz c 3 0 1 1 Duggar cf 3 1 2 0 A.Frzer 2b 2 1 0 0 Hundley c 3 0 2 2 Mercer ss 3 1 1 0 D.Rdrgz p 2 0 0 0 Msgrove p 2 0 0 0 Hanson ph 1 0 0 0 Ed.Sntn p 0 0 0 0 Moronta p 0 0 0 0 Freese ph 1 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Kela p 0 0 0 0 W.Smith p 0 0 0 0 Totals 31 3 4 3 Totals 31 4 7 4

Pittsburgh 010 000 020—3 San Francisco 001 201 00x—4

E_Mercer 2 (9). LOB_Pittsburgh 3, San Francisco 5. 2B_S.Marte (19), J.Bell (24), E.Diaz (11), B.Crawford (27). 3B_Hundley (2). CS_G.Hernandez (3). SF_Panik (3).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Musgrove L,4-7 6 7 4 3 1 6 Santana 1 0 0 0 0 1 Kela 1 0 0 0 0 1 San Francisco Rodriguez W,6-1 7 2 1 1 1 4 Moronta H,11 1-3 1 2 2 1 1 Watson H,25 2-3 1 0 0 0 1 Smith S,8-10 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Chris Conroy; Second, Brian O'Nora; Third, Shane Livensparger.

T_2:40. A_41,980 (41,915).