Friday's Sorted High School Football Scores

PREP FOOTBALL CLASS 6A

Aldine Eisenhower 24, Aldine Davis 13

Allen 66, McKinney Boyd 7

Arlington Bowie 40, FW Paschal 3

Coppell 48, Irving 13

Cypress Falls 29, Houston Stratford 7

Cypress Ridge 27, Houston Memorial 10

Dickinson 52, Clear Brook 10

Duncanville 63, Dallas White 0

EP Coronado 48, EP Socorro 20

Fort Bend Ridge Point 35, Fort Bend Elkins 6

Galena Park North Shore 55, Beaumont West Brook 7

Harlingen 19, Los Fresnos 0

Houston Chavez 69, Houston 24

Houston Chavez 69, Houston MSTC 24

Houston Langham Creek 14, Cypress Lakes 9

Houston Strake Jesuit 62, Clute Brazoswood 0

Katy 70, Katy Cinco Ranch 17

Keller Fossil Ridge 20, Keller Timber Creek 19

Klein 44, Klein Forest 22

Klein Oak 14, The Woodlands College Park 13

Lewisville Hebron 24, Irving MacArthur 17

Longview 63, North Mesquite 3

Lufkin 31, Magnolia West 7

North Garland 37, South Garland 7

Odessa Permian 34, Midland 7

Pflugerville Hendrickson 47, Cedar Park Vista Ridge 7

Plano East 45, McKinney 42, 2OT

Round Rock Stony Point 42, Round Rock McNeil 21

Round Rock Westwood 49, Leander 27

SA Madison 50, SA MacArthur 6

SA Northside Brennan 33, SA Northside Stevens 17

SA Reagan 44, SA Lee 14

SA Southwest 42, SA Harlandale 7

San Angelo Central 10, Hurst Bell 2

Tyler 28, McKinney North 25

Weslaco 33, Edinburg 7

Weslaco East 31, Edinburg Economedes 6

CLASS 5A

Abilene Cooper 49, Lubbock 7

Angleton 56, Texas City 10

Austin Crockett 57, Austin William Travis 0

Carrollton Creekview 30, Denton 13

CC Calallen 49, Gregory-Portland 6

Dallas Highland Park 72, Dallas Sunset 0

Denton Braswell 45, Princeton 10

Donna 23, Rio Grande City 21

Dumas 35, Canyon 28

Floresville 57, CC Tuloso-Midway 13

Frisco Heritage 48, Frisco Liberty 31

Frisco Lone Star 48, Frisco Centennial 17

Galena Park 13, Baytown Goose Creek 6

Galveston Ball 39, Rosenberg Terry 19

Georgetown 28, Manor 14

Georgetown East View 42, Pflugerville Weiss 0

Hereford 28, Pampa 21

Kerrville Tivy 34, SA Alamo Heights 28

Laredo Martin 56, SA McCollum 7

Lewisville The Colony 42, Frisco Wakeland 17

Lucas Lovejoy 31, Lake Dallas 27

Lumberton 34, Bridge City 0

Marble Falls 20, Leander Glenn 7

Midlothian 34, Burleson 23

N. Richland Hills Birdville 49, Carrollton Smith 21

New Caney 35, Houston Austin 21

New Caney Porter 37, Wisdom High School 0

Port Lavaca Calhoun 42, Somerset 14

Prosper 55, Plano West 7

Roma 7, Edcouch-Elsa 3

SA Brackenridge 39, SA Edison 7

Sherman 37, Wylie East 14

Splendora 20, Huffman Hargrave 6

Sulphur Springs 21, Greenville 14

WF Rider 35, Plainview 7

CLASS 4A

Andrews 42, Big Spring 20

Argyle 58, Melissa 21

Caldwell 33, Bellville 25

Celina 42, Anna 0

Fairfield 44, Waco Connally 9

Ferris 69, Venus 6

Fredericksburg 21, Fischer Canyon Lake 14

Glen Rose 55, Godley 8

Graham 61, Krum 14

Hondo 38, Carrizo Springs 7

Iowa Park 42, Aubrey 35

La Vernia 43, Gonzales 10

Lamesa 33, Pecos 7

Levelland 29, Dalhart 27

Little Cypress-Mauriceville 21, Livingston 0

Llano 34, Bandera 0

Lubbock Estacado 35, Perryton 6

Midland Greenwood 28, Fort Stockton 6

Orange Grove 50, Robstown 0

Paris 49, Sanger 20

Rockport-Fulton 32, Ingleside 7

Seminole 55, San Angelo Lake View 6

Silsbee 28, Liberty 7

Springtown 72, Gainesville 20

Stephenville 45, Brownwood 20

Sweeny 69, Houston Scarborough 7

Tatum 35, New London West Rusk 17

Vernon 44, Bridgeport 40

West Orange-Stark 28, Sour Lake Hardin-Jefferson 7

WF Hirschi 56, Burkburnett 14

Wharton 35, Houston Kashmere 0

CLASS 3A

Bangs 47, Coleman 0

Bishop 26, Falfurrias 12

Blanco 49, Brady 0

Bruceville-Eddy 28, Moody 0

Buffalo 54, Corsicana Mildred 0

Canadian 63, Friona 14

Childress 59, Dimmitt 0

Cisco 49, San Angelo Grape Creek 8

Comanche 49, Rio Vista 7

East Bernard 54, Bloomington 0

Hebbronville 46, Monte Alto 14

Hemphill 52, Kountze 7

Holliday 35, Callisburg 7

Hughes Springs 32, Redwater 0

Idalou 51, Lubbock Roosevelt 14

Ingram Moore 21, Johnson City 14

Jacksboro 42, Dublin 29

La Marque 36, Houston Washington 7

Millsap 16, Tolar 13

Muleshoe 28, Amarillo River Road 21

Newton 61, New Waverly 0

Odem 47, Banquete 0

Omaha Pewitt 29, Elysian Fields 28

Shallowater 54, Bushland 35

Skidmore-Tynan 19, Nixon-Smiley 6

Sonora 29, Comfort 9

Troy 56, Manor New Tech 14

Tulia 30, Spearman 20

Tuscola Jim Ned 22, Clyde 8

Wall 41, Eastland 21

Woodville 43, Orangefield 14

Yoakum 21, Edna 17

CLASS 2A

Agua Dulce 51, Benavides 16

Albany 18, Cross Plains 10

Archer City 62, Petrolia 6

Big Sandy 44, Hawkins 14

Bovina 14, Seagraves 7

Clarendon 21, Booker 19

Crosbyton 15, New Home 14

Cumby 46, Campbell 0

Electra 33, Ranger 27

Evadale 44, Burkeville 0

Falls City 50, Charlotte 7

Farwell 47, Plains 0

Floydada 42, Olton 14

Frost 21, Dawson 0

Granger 48, Bartlett 0

Gruver 32, Vega 7

Hamlin 62, Baird 0

Hawley 50, Stamford 42

La Pryor 44, Runge 0

La Villa 41, Bruni 34

Lovelady 34, Saratoga West Hardin 6

Mart 66, Hubbard 0

Mason 55, Center Point 7

Meridian 40, Wortham 2

Miles 42, Mertzon Irion County 0

Morton 53, Meadow 24

Muenster 64, Tioga 0

New Deal 63, Hale Center 0

Panhandle 54, Sunray 0

Pettus 13, D'Hanis 12

Quanah 35, Munday 8

Ralls 42, Tahoka 35

Refugio 63, Santa Maria 7

Sanford-Fritch 48, Amarillo Highland Park 16

Shelbyville 20, Hull-Daisetta 7

Smyer 40, Lockney 15

Stinnett West Texas 57, Boys Ranch 0

Sudan 56, Springlake-Earth 12

Sundown 42, Post 7

Wellington 58, Shamrock 8

Wheeler 33, Memphis 0

Winters 32, Forsan 7

Woodsboro 54, Premont 13

CLASS 1A

Aquilla 56, Covington 6

Aspermont 64, Spur 54

Cranfills Gap 1, Three Way 0

Crowell 58, Vernon Northside 8

Garden City 54, Westbrook 6

Hermleigh 76, Rotan 26

Imperial Buena Vista 68, Sanderson 40

Jayton 54, Rule 0

Jonesboro 68, Lometa 22

McLean 56, White Deer 18

Medina 52, Prairie Lea 0

Milford 48, Penelope 0

Mullin 54, Rising Star 7

Nazareth 62, Lorenzo 13

Newcastle 54, Bryson 30

Oakwood 52, Chester 0

Petersburg 66, Hart 16

Robert Lee 69, Bronte 24

Ropesville Ropes 52, Whiteface 6

Saint Jo 68, Forestburg 19

Sterling City 52, Roscoe Highland 36

Strawn 50, Gustine 0

Throckmorton 51, Benjamin 0

Turkey Valley 70, Miami 20

Valera Panther Creek 55, Rochelle 6

Veribest 52, Paint Rock 6

Whitharral 30, Amherst 14

PRIVATE SCHOOLS

Austin Hill Country 70, Round Rock Christian 25

Austin Hyde Park 20, Austin St. Michael 12

Beaumont Legacy Christian 34, Bryan Brazos Christian 20

Brownsville St. Joseph 28, SA Christian 13

Bryan Allen Academy 56, Conroe Covenant 47

Bulverde Bracken 51, Waco Live Oak Classical 6

Dallas St. Mark 39, Dallas Greenhill 0

FW Country Day 36, Arlington Oakridge 13

Houston St. Thomas 49, SA Central Catholic 21

Irving Cistercian 34, FW Trinity Valley 15

Lubbock Christian 64, FW Temple Christian 14

SA Antonian 49, Tomball Concordia 36

St. Mary's Hall 34, EP Cathedral 14

Temple Holy Trinity 61, Kerrville Our Lady of the Hills 12

Victoria St. Joseph 42, Fort Bend Christian 30

Waco Reicher 48, Schertz John Paul II 18

OTHER

Casady , Okla. 13, Austin SPC 7

Loraine def. Trent , forfeit

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Sabine Pass vs. Colmesneil, ccd.