Favre refuta partes de reporte de auditor en Mississippi

MILWAUKEE (AP) — Brett Favre refutó el viernes parte del informe de un auditor del estado de Mississippi, el cual afirma que el quarterback retirado recibió 1,1 millones de dólares en fondos provenientes de programas asistenciales para pronunciar varios discursos en actos a los que jamás asistió.

Favre dijo a un programa radiofónico de ESPN en el estado de Wisconsin que los convenios contemplaban en realidad que participara en anuncios de la radio pública, que se difundieron durante algunos años en Mississippi.

El exjugador de la NFL reiteró que devolverá el dinero.

“Hice anuncios que se emitieron durante tres años, me pagaron por eso. No era algo diferente a otras ocasiones en las que he realizado auspicios para otras personas. Que digan ahora que cobré 1,1 millones de dólares y no me presenté para pronunciar discursos es absolutamente falso, al 100 por ciento”, indicó.

La auditoría revelada el lunes mencionó que Favre Enterprises había recibido 500.000 dólares en diciembre de 2017 y 600.000 en enero de 2018, de manos del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, un grupo sin fines de lucro, cuyo exlíder está acusado de un ardid de malversación de recursos asistenciales.

Mississippi es uno de los estados más pobres del país. El centro de educación tenía contratos con el departamento de Servicios Humanos para erogar dinero mediante el programa de Asistencia Temporal para las familias Necesitadas, conocido por las siglas TANF.

Según el reporte del auditor, Favre debía pronunciar discursos al menos en tres actos distintos.

Pero “tras una revisión superficial de esas fechas, se pudo determinar que el individuo contratado no habló ni estuvo presente en esos eventos”, señala el informe.

El viernes, Favre enfatizó que el dinero no se relacionaba con apariciones para ofrecer discursos. Negó que hubiera incumplido con alguna presentación en eventos.

“Ése no soy yo”, enfatizó. “Quiero decir, estoy seguro de que yo jamás haría algo así”.

El auditor Shad White dijo que su oficina recibió medio millón de dólares el miércoles, de parte de Favre, quien se comprometió además a devolver otros 600.000 dólares a plazos durante los próximos meses.