Eagles: Hurts será titular, Wentz a la banca

FILADELFIA (AP) — Jalen Hurts será el quarterback titular el domingo con los Eagles de Filadelfia, que relegaron a Carson Wentz a la banca.

El entrenador en jefe de los Eagles Doug Pederson hizo el anuncio el martes mediante un comunicado publicado en la página web del equipo.

“No estamos en donde queremos en cuanto a la ofensiva”, reconoció Pederson. “Evalué toda la situación y decidí que para esta semana vamos a intentar recuperar la chispa, que el equipo salga del bache y que todos jueguen mejor”.

Pederson había insistido el lunes que la decisión era suya, a pesar de que Wentz tiene un contrato de cuatro años y 128 millones de dólares que entrará en vigencia en 2021. Hurts reemplazó a Wentz durante el tercer periodo de la derrota 30-16 ante Green Bay el domingo pasado. Completó 5 de 12 pases para 109 yardas, un touchdown, una intercepción y tres capturas.

Los Eagles (3-8-1) recibirán a los Saints de Nueva Orleáns (10-2).

“Carson está, como todos nosotros, en este momento decepcionado. Frustrado”, indicó Pederson. “Se ha comportado como un profesional, apoya a sus compañeros y eso es lo que queremos ver del líder del equipo. Entiendo que a veces los quarterbacks cargan con la culpa, al igual que el entrenador. Es lo bueno y lo malo. No se trata de Carson Wentz. No se trata de una persona. Sé que tenemos problemas en la ofensiva y esta campaña ha sido un suplicio para todos nosotros. Ahí es donde se concentra la frustración, pero ha sido un profesional y no espero nada menos”.

Pederson y Wentz llegaron a Filadelfia en 2016. Llevaron al equipo a su único título de Super Bowl al año siguiente. Wentz terminó esa temporada con foja de 11-2 antes de sufrir una lesión en la rodilla y tuvo que observar a Nick Foles liderando a los Eagles en la postemporada y en el triunfo ante Nueva Inglaterra en el Super Bowl.