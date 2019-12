Ducks-Devils Sums

Anaheim 1 0 0—1 New Jersey 0 2 1—3

First Period_1, Anaheim, Henrique 10 (Kase, Fowler), 3:33. Penalties_None.

Second Period_2, New Jersey, Hischier 6 (Bratt), 1:28. 3, New Jersey, Palmieri 13 (Butcher, Gusev), 11:29 (pp). Penalties_Lindholm, ANA, (interference), 4:39; Del Zotto, ANA, (interference), 9:42; Coleman, NJ, (high sticking), 18:29; Fowler, ANA, (hooking), 18:57.

Third Period_4, New Jersey, Vatanen 5 (Hughes), 1:00. Penalties_Comtois, ANA, Major (fighting), 2:24; Severson, NJ, Major (fighting), 2:24; Hischier, NJ, (tripping), 15:57; Lindholm, ANA, (holding), 18:42.

Shots on Goal_Anaheim 9-7-11_27. New Jersey 8-8-4_20.

Power-play opportunities_Anaheim 0 of 2; New Jersey 1 of 4.

Goalies_Anaheim, Miller 4-3-2 (20 shots-17 saves). New Jersey, Blackwood 10-9-4 (27-26).

A_13,936 (16,514). T_2:23.

Referees_Brian Pochmara, Kevin Pollock. Linesmen_Scott Driscoll, Kyle Flemington.