Dolphins vs Jaguars, un duelo de la barba contra el bigote

Recommended Video:

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El vello facial de los quarterbacks seguramente será tema de conversación este jueves en la noche, cuando los Jaguars de Jacksonville (1-1) reciban a los Dolphins de Miami (0-2) .

Ryan Fitzpatrick de Miami cuenta con una barba tupida que cubre casi toda la cara y sepulta incluso la correa de su casco en el mentón. Gardner Minshew de Jacksonville porta un bigote de herradura que va perfecto con su larga cabellera.

“Creo que la barba se ve mejor”, opinó Fitzpatrick el martes. “Creo que los chicos que se dejan crecer los bigotes la mayoría de las veces tienen huecos en los lados para la barba, quédense con el bigote”.

Minshew de 24 años amablemente le respondió a Fitzpatrick, de 37.

“Dejaré que la mía hable por sí misma”, dijo Minshew. “Creo que he demostrado que me puede crecer la barba sin huecos. Pero tengo que respetar a mis mayores, especialmente cuando hay una gran diferencia de edad. Seré respetuoso”.

En foto del 20 de septiembre del 2020 el quarterback de los Jaguars de Jacksonville Gardner Minshew en la banca del juego ante los Titans de Tennessee. El 23 de septiembre del 2020 el vello facial será tema de conversación cuando los Jags enfrenten a los Dolphins de Miami y su mariscal de campo Ryan Ftizpatrick, quien cuenta con una tupida barba. less En foto del 20 de septiembre del 2020 el quarterback de los Jaguars de Jacksonville Gardner Minshew en la banca del juego ante los Titans de Tennessee. El 23 de septiembre del 2020 el vello facial será tema de ... more Photo: Brett Carlsen, AP Photo: Brett Carlsen, AP Image 1 of / 2 Caption Close Dolphins vs Jaguars, un duelo de la barba contra el bigote 1 / 2 Back to Gallery

Ambos mariscales de campo se vieron bien en las derrotas por poca diferencia de puntos el pasado fin de semana. Minshew lanzó tres pases de anotación por tercer duelo consecutivo, pero sufrió dos intercepciones en la derrota por 33-30 ante Tennessee.

Fitzpatrick lanzó para 328 yardas y dos touchdowns en la derrota de 31-28 ante Búfalo. Llegó a poner a los Dolphins arriba en el cuarto periodo antes de que Josh Allen le diera la vuelta a los Bills ante una defensiva de Miami que tuvo problemas.

En sus últimos cuatro compromisos como titular ante Jacksonville, Fitzpatrick ha obtenido triunfos —cada uno con equipos distintos: Los Jets en 2015, Texans en 2014, Tennessee en 2013 y Búfalo en 2012.

Forma parte del equipo más joven de la NFL este año y enfrentará a otra franquicia que cuenta con varios jugadores de primer y segundo año liderados por Minshew.

“No lo he visto jugar mucho, pero las pocas veces que lo he visto me gusta lo que observo”, admitió Fitzpatrick. Me gusta su estilo, parece que se está divirtiendo. No es fácil ser quarterback en la liga. No es fácil ser un mariscal de campo joven, pero ha tenido ya mucho éxito. Comenzó bien la temporada. Creo que no lo he enfrentado, estoy entusiasmado por verlo jugar y ver qué hace",