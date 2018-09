Dodgers 3, Cardinals 0

Los Angeles St. Louis ab r h bi ab r h bi Pderson lf 5 0 0 0 M.Crpnt 3b 4 0 0 0 J.Trner 3b 2 0 1 0 Munoz rf 3 0 0 0 M.Mchdo ss 4 0 0 0 M.Adams 1b 4 0 0 0 Muncy 1b 2 0 1 0 Ozuna lf 4 0 0 0 C.Tylor pr-cf 0 0 0 0 DeJong ss 4 0 1 0 Grandal c 4 0 0 0 Wong 2b 2 0 0 0 Bllnger cf-1b 3 1 0 0 Bader cf 3 0 1 0 Puig rf 4 2 3 2 Molina c 3 0 0 0 K.Hrnan 2b 2 0 1 0 J.Flhrt p 1 0 0 0 Utley ph 1 0 0 0 Wisdom ph 1 0 0 0 B.Dzier 2b 1 0 0 0 Dak.Hds p 0 0 0 0 Buehler p 3 0 0 0 Leone p 0 0 0 0 M.Kemp ph 1 0 1 0 B.Nrris p 0 0 0 0 K.Jnsen p 0 0 0 0 Gyorko ph 0 0 0 0 Ad.Grca pr 0 0 0 0 Webb p 0 0 0 0 Totals 32 3 7 2 Totals 29 0 2 0

Los Angeles 010 000 101—3 St. Louis 000 000 000—0

DP_St. Louis 1. LOB_Los Angeles 7, St. Louis 5. HR_Puig 2 (18).

IP H R ER BB SO Los Angeles Buehler W,7-5 8 2 0 0 2 9 Jansen S,35-39 1 0 0 0 0 1 St. Louis Flaherty L,8-7 6 4 1 1 2 8 Hudson 1 1 1 0 0 1 Leone 2-3 0 0 0 2 0 Norris 1-3 0 0 0 0 1 Webb 1 2 1 1 0 2

HBP_by Hudson (Bellinger), by Jansen (Munoz). WP_Flaherty.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, James Hoye; Second, Eric Cooper; Third, Quinn Wolcott.

T_3:04. A_46,036 (45,538).