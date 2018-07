Dodgers 3, Angels 2

Los Angeles (A) Los Angeles (N) ab r h bi ab r h bi K.Clhun rf 4 2 2 2 Pderson lf 5 1 1 0 Simmons ss 4 0 2 0 Muncy 3b 4 1 2 2 Trout cf 4 0 1 0 M.Kemp rf 3 0 1 0 Upton lf 2 0 0 0 Goeddel p 0 0 0 0 Vlbuena 3b-1b 4 0 0 0 Alxnder p 0 0 0 0 Kinsler 2b 4 0 1 0 Bllnger 1b 2 0 1 0 Frnndez 1b 3 0 0 0 Grandal c 3 0 1 0 Bdrsian p 0 0 0 0 C.Tylor ss 4 0 0 0 J.Andrs p 0 0 0 0 Toles cf 4 0 0 0 Ohtani ph 1 0 1 0 K.Hrnan 2b-rf 4 0 1 0 Briceno c 4 0 1 0 Buehler p 1 0 0 0 Blash pr 0 0 0 0 Utley ph 1 0 1 0 Pena p 2 0 0 0 Frguson p 0 0 0 0 Alvarez p 0 0 0 0 Frsythe ph-2b 1 1 1 0 H.Rbles p 0 0 0 0 Fltcher ph-3b 2 0 0 0 Totals 34 2 8 2 Totals 32 3 9 2

Los Angeles (A) 001 010 000—2 Los Angeles (N) 100 000 20x—3

E_K.Calhoun (3). DP_Los Angeles (A) 1, Los Angeles (N) 1. LOB_Los Angeles (A) 7, Los Angeles (N) 10. 2B_Ohtani (10), Pederson (17), Bellinger (22), K.Hernandez (8). HR_K.Calhoun 2 (8), Muncy (22). SB_Simmons (6), Kinsler (8).

IP H R ER BB SO Los Angeles (A) Pena 4 3 1 1 3 5 Alvarez 1 2 0 0 0 0 Robles H,5 1 1 0 0 0 1 Bedrosian L,3-2 BS,5 1-3 3 2 2 0 0 Anderson 1 2-3 0 0 0 2 2 Los Angeles (N) Buehler 5 6 2 2 1 5 Ferguson W,2-1 2 0 0 0 0 3 Goeddel H,5 1 0 0 0 1 1 Alexander S,1-1 1 2 0 0 0 0

WP_Buehler.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Dave Rackley; Second, Nick Mahrley; Third, Hunter Wendelstedt.

T_3:13. A_53,368 (56,000).