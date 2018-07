Dodgers 17, Pirates 1

Pittsburgh Los Angeles ab r h bi ab r h bi Meadows cf 4 0 1 0 Pderson cf-lf 6 1 1 1 Hrrison 2b 3 0 0 0 Muncy 2b-3b 5 3 1 1 Brault p 0 0 0 0 J.Trner 3b 4 2 2 0 J.Bell ph 1 0 1 0 Frsythe 2b 2 1 1 0 E.Sntna p 0 0 0 0 Bllnger 1b 3 3 2 2 G.Plnco rf 4 0 1 0 Utley 1b 2 0 0 0 E.Diaz c 2 1 1 1 M.Kemp lf 5 4 5 4 Ta.Andr p 0 0 0 0 Frguson p 1 0 0 0 Moroff ph-2b 2 0 0 0 Grandal c 3 2 2 1 Moran 3b 4 0 0 0 C.Tylor ss 5 1 3 2 Freese 1b 4 0 0 0 Puig rf 5 0 3 4 Dckrson lf 3 0 3 0 A.Wood p 4 0 1 0 Mercer ss 3 0 2 0 K.Hrnan ph-cf 1 0 0 0 Kingham p 1 0 0 0 Stllngs c 2 0 0 0 Totals 33 1 9 1 Totals 46 17 21 15

Pittsburgh 010 000 000— 1 Los Angeles 202 634 00x—17

E_C.Taylor (7), Meadows (2), Kingham 2 (2). DP_Los Angeles 2. LOB_Pittsburgh 5, Los Angeles 11. 2B_Mercer (18), J.Turner (7), M.Kemp (18), Grandal (12), Puig 2 (17). HR_E.Diaz (7), Pederson (12), Muncy (18), Bellinger (17), M.Kemp (15). CS_Dickerson (3).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Kingham L,2-4 3 8 7 5 3 2 Anderson 2 8 6 5 2 1 Brault 2 5 4 4 1 1 Santana 1 0 0 0 0 3 Los Angeles Wood W,5-5 6 6 1 1 0 3 Ferguson S,1-1 3 3 0 0 0 1

Kingham pitched to 3 batters in the 4th

WP_Ferguson.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Manny Gonzalez; Second, Jansen Visconti; Third, Jeff Nelson.

T_3:20. A_45,207 (56,000).