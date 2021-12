First Period_1, Dallas, Robertson 6 (Hakanpaa, Pavelski), 1:08. 2, Columbus, Jenner 11, 6:53. Penalties_None.

Second Period_3, Columbus, Texier 7 (Gavrikov, Boqvist), 1:25. 4, Dallas, Seguin 6 (Faksa, Hakanpaa), 16:25. 5, Dallas, Robertson 7 (Pavelski, Suter), 17:14. Penalties_None.

Third Period_None. Penalties_Benn, DAL (Boarding), 5:01; Columbus bench, served by Domi (Too Many Men on the Ice), 13:13; Robertson, DAL (Hooking), 19:58.

Shots on Goal_Columbus 11-6-5_22. Dallas 6-19-12_37.

Power-play opportunities_Columbus 0 of 2; Dallas 0 of 1.

Goalies_Columbus, Tarasov 0-1-0 (37 shots-34 saves). Dallas, Oettinger 5-0-0 (22-20).

A_17,098 (18,532). T_2:27.

Referees_Frederick L'Ecuyer, Corey Syvret. Linesmen_Dan Kelly, Trent Knorr.