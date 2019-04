Cubs 7, Dodgers 6

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi K.Hrnan 2b 3 0 0 0 Dscalso 2b 3 1 1 0 J.Trner 3b 4 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Freese 1b 3 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Seager ss 3 2 1 0 Bryant 3b-lf 3 1 2 0 Pollock cf 4 1 1 0 Rizzo 1b 3 1 1 1 Bllnger rf 3 2 2 2 J.Baez ss 4 1 1 3 C.Tylor lf 2 0 1 1 Schwrbr lf 2 0 0 0 Verdugo ph-lf 2 1 1 3 Bote ph-3b 2 1 1 0 A.Brnes c 4 0 0 0 Cntrras c 3 1 0 0 Buehler p 2 0 0 0 Heyward rf 4 1 1 3 Alxnder p 0 0 0 0 Almr Jr cf 3 0 0 0 Pderson ph 1 0 0 0 Hamels p 1 0 0 0 J.Kelly p 0 0 0 0 Brach p 0 0 0 0 Y.Grcia p 0 0 0 0 Zagunis ph 1 0 0 0 Muncy ph 0 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Zobrist ph-2b 1 0 0 0 Totals 31 6 6 6 Totals 30 7 7 7

Los Angeles 000 102 030—6 Chicago 000 006 10x—7

DP_Chicago 2. LOB_Los Angeles 5, Chicago 3. 2B_Bryant (8), Rizzo (3), Bote (5). HR_Bellinger (12), Verdugo (4), J.Baez (8), Heyward (5).

IP H R ER BB SO Los Angeles Buehler 5 2-3 4 3 3 2 1 Alexander L,1-1 1-3 2 3 3 1 0 Kelly 1 1 1 1 0 1 Garcia 1 0 0 0 0 1 Chicago Hamels 5 1-3 3 3 3 6 7 Brach W,2-0 2-3 0 0 0 0 1 Kintzler H,4 1 0 0 0 0 0 Cishek 1 3 3 3 0 1 Strop S,3-4 1 0 0 0 1 1

HBP_by Kelly (Bryant).

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Lance Barksdale; Second, John Tumpane; Third, Ted Barrett.

T_2:48. A_35,743 (41,649).