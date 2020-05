Complejo turístico serviría para entrenamientos de NFL

CHARLESTON, Virginia Occidental, EE.UU. (AP) — Varios equipos de la NFL le han echado el ojo a un complejo turístico que es propiedad del gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, y que podría servir como instalación de entrenamiento durante la pandemia de coronavirus, dijo el miércoles un portavoz del inmueble.

El Greenbrier, un lujoso “resort” en el sur del estado, ha albergado ya campamentos de prácticas de los Saints de Nueva Orleáns y de los Texans de Houston. Aunque varios equipos han tenido contacto con el complejo turístico, ninguno ha firmado algún contrato para entrenar ahí este año, dijo el vocero del hotel, Cam Huffman.

Justice, un multimillonario republicano a quien se considera el hombre más rico del estado, compró el complejo turístico en 2009, sacándolo de la bancarrota. El Greenbrier está cerrado desde el 19 de marzo, debido a la crisis mundial de salud.

Construida para los Saints, la instalación de prácticas del Greenbrier incluye dos canchas de pasto natural, una de césped sintético y un edificio de 55.000 pies cuadrados (5.120 metros cuadrados), con cocina y restaurante, salas de juntas, gimnasio con pesas y vestuarios, así como espacios para entrenar y recibir fisioterapia.

A una altura de 2.000 pies (610 metros), el lugar ofrece un clima más fresco que otros campamentos de entrenamiento para equipos de la NFL en el verano.

Los Cardinals de Arizona entrenaron ahí durante un periodo de tres días en 2015. Sin embargo, algunos jugadores advirtieron que hubo ciertos invitados indeseables, fantasmas.

Tony Jefferson, quien era entonces safety de los Cardinals dijo que escuchó “una vocecita, como la voz de una niña”, durante su primera noche en el Greenbrier. El cornerback Patrick Peterson contó que algunos jugadores estaban tan asustados que comenzaron a desplazarse sólo en grupos.

“No he visto nada, pero sí escuché algunos ruidos raros en la noche. No les presté atención y me fui directo a dormir”, relató Peterson.

La NFL sigue planificando realizar su pretemporada y su campaña regular como estaba previsto. La temporada iniciaría el 10 de septiembre, con un partido entre Houston y Kansas City, el campeón del último Super Bowl. La liga ha coordinado sus actividades del receso entre campañas de manera virtual, dado que las instalaciones de entrenamiento permanecen cerradas por la pandemia.

Un evento anual de la Gira de la PGA en el Greenbrier se canceló el mes pasado, cuando se alteró el calendario del golf por el coronavirus. La asistencia al torneo había sido floja, y los fiscales federales investigaban la instalación, como parte de una pesquisa que incluyó una petición de documentos sobre el complejo turístico, el certamen, una rama financiera sin fines de lucro y las declaraciones de impuestos de Justice.

El abogado personal del gobernador dijo en enero a la prensa que la investigación concluyó sin encontrar actos indebidos.

El periodista de la AP, John Raby, contribuyó con este despacho.