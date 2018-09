Cardinals 5, Giants 4, 10 innings,

San Francisco St. Louis ab r h bi ab r h bi Blanco cf-lf 5 0 0 1 M.Crpnt 1b 4 1 1 0 Panik 1b 4 0 3 1 Mrtinez rf 3 0 0 0 Lngoria 3b 5 0 0 0 D.Hdson p 0 0 0 0 B.Crwfr ss 5 0 0 0 Wisdom ph 1 0 0 0 Pence rf 5 1 2 0 C.Mrtin p 0 0 0 0 C.Shaw lf 3 0 0 0 DeJong ss 4 0 2 1 G.Hrnan pr-cf 1 0 0 0 Ozuna lf 4 0 0 0 Hanson 2b 5 1 1 0 Gyorko 3b 3 2 1 0 Ar.Grca c 4 2 4 2 Molina c 4 1 1 2 d'Arnud pr 0 0 0 0 Bader cf 4 0 1 0 Hundley c 0 0 0 0 Munoz 2b 4 0 0 0 D.Rdrgz p 2 0 1 0 Wnwrght p 2 0 1 1 Dyson p 0 0 0 0 O'Neill rf 2 1 1 1 Watson p 0 0 0 0 Tmlnson ph 0 0 0 0 Black p 0 0 0 0 Slater ph 1 0 0 0 Mlancon p 0 0 0 0 Totals 40 4 11 4 Totals 35 5 8 5

San Francisco 001 000 300 0—4 St. Louis 011 000 200 1—5

E_M.Carpenter 2 (16), Ozuna (4), Bader (3). DP_San Francisco 1. LOB_San Francisco 11, St. Louis 2. 2B_Ar.Garcia (1), DeJong (22). HR_Molina (19), O'Neill (9). SB_G.Hernandez (8). S_D.Rodriguez (7), Tomlinson (1).

IP H R ER BB SO San Francisco Rodriguez 6 7 4 4 1 2 Dyson 1 0 0 0 0 0 Watson 1 0 0 0 0 2 Black 1 0 0 0 0 1 Melancon L,0-3 2-3 1 1 1 0 0 St. Louis Wainwright 6 1-3 8 4 4 0 6 Hudson 1 2-3 1 0 0 1 0 Martinez W,8-6 2 2 0 0 2 3

D.Rodriguez pitched to 2 batters in the 7th

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Roberto Ortiz; Second, Kerwin Danley; Third, Mike Estabrook.

T_3:13. A_45,878 (45,538).