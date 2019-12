Canucks-Golden Knights Sums

Vancouver 1 0 2—3 Vegas 2 2 2—6

First Period_1, Vegas, Holden 3 (Stastny), 2:22. 2, Vancouver, Pettersson 14 (Boeser, Tanev), 4:03. 3, Vegas, Zykov 1 (Theodore, Pacioretty), 9:51 (pp). Penalties_Benn, VAN, (holding), 6:04; Benn, VAN, (slashing), 9:42; Smith, VGK, (tripping), 14:42; Reaves, VGK, (roughing), 17:55; Roussel, VAN, (roughing), 17:55.

Second Period_4, Vegas, Marchessault 10 (Smith, Karlsson), 4:46. 5, Vegas, Stone 12 (Pacioretty, Theodore), 9:16. Penalties_Vancouver bench, served by Leivo (too many men on the ice), 14:19.

Third Period_6, Vancouver, Boeser 12 (Horvat, Hughes), 5:02. 7, Vegas, Pacioretty 14 (Stone, Engelland), 10:49. 8, Vancouver, Virtanen 9 (Pearson, Myers), 17:24 (pp). 9, Vegas, Pacioretty 15 (Stephenson, Theodore), 19:18 (pp). Penalties_McNabb, VGK, (tripping), 15:45; Hughes, VAN, (tripping), 18:20; Beagle, VAN, (cross checking), 19:52; Engelland, VGK, (roughing), 19:52.

Shots on Goal_Vancouver 9-5-15_29. Vegas 11-19-16_46.

Power-play opportunities_Vancouver 1 of 2; Vegas 2 of 4.

Goalies_Vancouver, DiPietro 0-0-0 (7 shots-6 saves), Markstrom 9-10-3 (39-34). Vegas, Fleury 13-7-2 (29-26).

A_18,066 (17,367). Referees_Pierre Lambert, Chris Lee. Linesmen_Darren Gibbs, Jesse Marquis.