Brewers 6, Rangers 5

Texas Milwaukee ab r h bi ab r h bi DShelds cf 4 0 1 0 Cain cf 3 1 1 0 Clase p 0 0 0 0 Hiura 2b 4 1 1 1 Da.Sntn 1b-cf 4 0 0 0 Mstakas 3b 4 1 0 0 Andrus ss 4 1 1 1 Braun lf 3 0 1 1 W.Clhun lf 4 0 0 0 F.Prlta p 0 0 0 0 Pence rf 3 2 1 1 Claudio p 0 0 0 0 Odor 2b 1 1 0 0 Albers p 0 0 0 0 Frsythe 3b-1b 4 1 1 2 Thames ph-1b 1 2 1 1 Mathis c 2 0 0 0 Grandal 1b-c 3 0 1 2 Choo ph 0 0 0 0 Pina c 4 0 2 1 Montero p 0 0 0 0 Faria p 0 0 0 0 Mazara ph 1 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 S.Klley p 0 0 0 0 Grisham rf-lf 4 0 0 0 B.Mrtin p 0 0 0 0 H.Perez ss 4 1 1 0 Knr-Flf ph-3b 0 0 0 0 G.Gnzal p 1 0 0 0 Allard p 2 0 0 0 Gamel ph-rf 1 0 0 0 Sampson p 0 0 0 0 Trevino c 2 0 0 0 Totals 31 5 4 4 Totals 32 6 8 6

Texas 000 101 021—5 Milwaukee 100 010 301—6

E_Moustakas (8), Grandal (5). DP_Texas 2. LOB_Texas 11, Milwaukee 8. 2B_Hiura (13), Braun (22), Pina (5). HR_Andrus (9), Pence (17), Forsythe (7), Thames (16). SB_DeShields 3 (15), Da.Santana (13), Cain (13).

IP H R ER BB SO Texas Allard 4 1-3 3 2 2 3 7 Sampson 2-3 0 0 0 1 2 Montero 1 1 0 0 1 1 S.Kelley 2-3 3 3 3 2 0 B.Martin 1-3 0 0 0 0 1 Clase L,0-1 1 2-3 1 1 1 1 1 Milwaukee G.Gonzalez 5 2 1 1 3 2 F.Peralta H,3 2-3 0 1 1 3 0 Claudio BS,3 2-3 0 0 0 0 0 Albers 2-3 0 0 0 2 1 Faria H,2 1-3 1 2 2 1 0 Hader W,2-5 BS,4 1 2-3 1 1 1 1 4

HBP_by Hader (Kiner-Falefa), by Hader (W.Calhoun). WP_G.Gonzalez, Claudio.

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Alan Porter; Second, Mark Wegner; Third, Jim Reynolds.

T_4:01. A_35,294 (41,900).