Atlanta leads series 3-0

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Totals 3 101 18 26 6 1 5 17 11 28 .257 d'Arnaud c 3 10 3 6 2 0 2 7 3 1 .600 Swanson ss 3 10 3 4 0 1 2 5 1 2 .400 Riley 3b 3 9 1 3 0 0 0 0 2 3 .333 Ozuna dh 3 13 3 4 1 0 0 3 0 5 .308 Acuña Jr. cf 3 11 4 2 0 0 1 1 2 7 .182 Markakis rf 3 12 0 2 1 0 0 0 0 3 .167 Freeman 1b 3 12 2 2 0 0 0 0 2 0 .167 Albies 2b 3 12 2 2 1 0 0 0 1 2 .167 Duvall lf 3 12 0 1 1 0 0 1 0 5 .083 Pache rf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---

Miami

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Totals 3 100 5 17 4 0 1 5 4 31 .170 B.Anderson 3b 3 10 1 4 1 0 0 1 1 3 .400 Chisholm 2b 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 .333 Sierra cf 3 8 1 2 1 0 0 0 0 3 .250 Dickerson lf 3 12 0 3 0 0 0 0 0 3 .250 Joyce rf-ph 3 6 0 1 0 0 0 1 0 2 .167 Berti 2b-rf 3 12 1 2 0 0 0 0 0 5 .167 Aguilar dh-1b 3 13 0 2 0 0 0 0 0 5 .154 Cooper dh-1b 3 10 1 1 1 0 0 2 2 2 .100 Rojas ss 3 11 1 1 0 0 1 1 0 2 .091 Wallach c 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 Brinson cf-rf-ph 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Alfaro c-ph 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000

PITCHING SUMMARY

Atlanta

g cg ip h r er bb so hb wp w l sv era I.Anderson 1 0 5 2-3 3 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0.00 Greene 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Matzek 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 Melancon 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 Minter 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 O'Day 2 0 1 1-3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.00 Smith 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 Webb 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 Wright 1 0 6 3 0 0 2 7 1 0 1 0 0 0.00 Fried 1 0 4 6 4 4 0 4 0 0 0 0 0 9.00 Martin 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9.00

Miami

g cg ip h r er bb so hb wp w l sv era Bleier 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Boxberger 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00 Kintzler 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 Stanek 2 0 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0.00 Vincent 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 López 1 0 5 3 2 2 0 7 0 0 0 1 0 3.60 Alcantara 1 0 6 8 5 5 1 8 1 0 0 1 0 7.50 Hoyt 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.00 Rogers 1 0 1 2-3 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 10.80 Sánchez 1 0 3 4 4 4 3 2 0 0 0 1 0 12.00 García 2 0 1 1-3 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 20.25

SCORE BY INNINGS

Atlanta 116 220 600 — 18 Miami 013 000 010 — 5

E_Swanson, Riley, Sierra, B.Anderson. LOB_Atlanta 44, Miami 40. 2B_d'Arnaud 2, Ozuna, Markakis, Albies, Duvall, B.Anderson, Chisholm, Sierra, Cooper. 3B_Swanson. HR_d'Arnaud 2, Swanson 2, Acuña Jr., Rojas. RBIs_d'Arnaud 7, Swanson 5, Ozuna 3, Acuña Jr., Duvall, B.Anderson, Joyce, Cooper 2, Rojas. SB_Acuña Jr.. SF_Swanson. S_Melancon.

Umpires_(Game 1) Home, Andy Fletcher; First, Dan Bellino; Second, Mark Wegner; Third, Bill Welke; Right, Stu Scheuwater; Left, Chris Guccione. (Game 2) Home, Dan Bellino; First, Mark Wegner; Second, Bill Welke; Third, Chris Guccione; Right, Andy Fletcher; Left, Stu Scheuwater. (Game 3) Home, Mark Wegner; First, Bill Welke; Second, Chris Guccione; Third, Stu Scheuwater; Right, Dan Bellino; Left, Andy Fletcher.

T_Game 1 at Atlanta, 3:15.

T_Game 2 at Atlanta, 2:51.

T_Game 3 at Miami, 3:29.

A_Game 1 at Atlanta, .

A_Game 2 at Atlanta, .

A_Game 3 at Miami, .