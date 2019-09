Atlanta 6, San Francisco 0

San Francisco Atlanta ab r h bi ab r h bi Ystrzemski rf-cf 4 0 3 0 Acuña Jr. cf 2 3 2 2 Belt 1b 4 0 0 0 Albies 2b 4 0 2 1 Longoria 3b 4 0 0 0 Freeman 1b 3 0 0 1 Vogt c 4 0 1 0 Donaldson 3b 3 0 0 0 Pillar cf 2 0 0 0 Markakis lf 4 0 0 0 B.Smith p 0 0 0 0 Joyce rf 2 1 1 0 Menez p 0 0 0 0 Ortega rf 1 0 0 0 Franco p 0 0 0 0 McCann c 3 1 1 2 Shaw ph 1 0 0 0 Swanson ss 4 0 0 0 Dickerson lf 4 0 0 0 Foltynewicz p 3 1 1 0 Crawford ss 3 0 0 0 Tomlin p 0 0 0 0 Dubon 2b 3 0 0 0 Beede p 2 0 0 0 Davis rf 1 0 0 0

San Francisco 000 000 000 — 0 Atlanta 101 022 00x — 6

E_Swanson (10). DP_San Francisco 1, Atlanta 0. LOB_San Francisco 6, Atlanta 5. 2B_Yastrzemski (19), Acuña Jr. (22). HR_Acuña Jr. (41), McCann (12). SF_Freeman (2).

San Francisco Beede L,5-10 6 7 6 6 2 5 B.Smith 1 0 0 0 1 0 Menez 2-3 0 0 0 2 0 Franco 1-3 0 0 0 0 0

Atlanta Foltynewicz W,8-5 8 3 0 0 1 7 Tomlin 1 1 0 0 0 0

WP_Menez(2).

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ron Kulpa; Second, Tom Woodring; Third, Bruce Dreckman.

T_2:21. A_37,419 (41,149).