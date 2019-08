Angels 7, Pirates 4

Pittsburgh Los Angeles ab r h bi ab r h bi Newman ss 2 1 1 0 Goodwin lf 4 0 1 0 Rynolds lf 3 1 0 0 Trout cf 3 1 0 0 S.Marte cf 3 0 1 0 Ohtani dh 3 1 2 0 Bell dh 4 0 0 0 K.Clhun rf 4 1 1 0 Me.Cbrr rf 4 1 2 1 Pujols 1b 4 2 2 3 Moran 1b 4 0 1 0 Fltcher 3b 3 1 1 1 El.Diaz c 3 1 1 1 Rengifo 2b 4 1 2 2 A.Frzer 2b 4 0 0 0 Bemboom c 4 0 0 0 E.Gnzal 3b 3 0 0 0 Tovar ss 3 0 1 0 P.Reyes ph 1 0 0 0 Totals 31 4 6 2 Totals 32 7 10 6

Pittsburgh 200 000 101—4 Los Angeles 000 400 03x—7

E_Rengifo (10), Reynolds (4). DP_Los Angeles 2. LOB_Pittsburgh 5, Los Angeles 4. 2B_Fletcher (26), Rengifo (15). 3B_Newman (3). SB_S.Marte (20), Trout (10). CS_Newman (6), Rengifo (4). S_Fletcher (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Archer L,3-9 5 5 4 3 2 10 Kela 1 0 0 0 0 1 Crick 1 1 0 0 0 2 Hartlieb 1 4 3 3 0 1 Los Angeles Peters W,3-1 6 4 2 2 1 6 Buttrey H,20 1 0 1 0 1 1 Bedrosian H,13 1 0 0 0 0 2 H.Robles 1 2 1 1 0 1

HBP_by Peters (Reynolds), by Peters (S.Marte), by Peters (Newman). WP_Archer 2, Hartlieb, H.Robles.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Tony Randazzo; Second, Jeff Nelson; Third, Laz Diaz.

T_3:06. A_33,542 (45,050).