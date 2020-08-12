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THROUGH AUGUST 11

BATTING
G AB R H BA
LeMahieu, NYY 16 60 12 24 .400
Lewis, SEA 18 70 13 25 .357
Alberto, BAL 15 69 14 24 .348
Correa, HOU 17 63 5 21 .333
Cruz, MIN 18 67 13 22 .328
Trout, LAA 14 59 12 19 .322
Kiner-Falefa, TEX 14 50 8 16 .320
Jones, DET 14 45 10 14 .311
Perez, KC 18 74 8 23 .311
Seager, SEA 19 68 11 21 .309

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HOME RUNS
Judge, NYY 9
Trout, LAA 7
Moreland, BOS 6
Rosario, MIN 6
Chapman, OAK 6
Núñez, BAL 5
Jones, DET 5
Voit, NYY 5
Jiménez, CHW 5
Olson, OAK 5
Kepler, MIN 5
Soler, KC 5

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RUNS BATTED IN
Judge, NYY 20
Seager, SEA 18
Rosario, MIN 16
Cruz, MIN 16
Santander, BAL 15
Trout, LAA 14
Chapman, OAK 14
Núñez, BAL 13
Urshela, NYY 13
Jiménez, CHW 13
Olson, OAK 13
Lewis, SEA 13

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STOLEN BASES
Kiner-Falefa, TEX 4
Lopes, SEA 4
Mondesi, KC 4
Robert, CHW 4
Tauchman, NYY 4
12 tied 3

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SLUGGING PERCENTAGE
Judge, NYY .758
Jones, DET .733
Trout, LAA .695
Chapman, OAK .603
Lowe, TB .586
Stanton, NYY .585
Hernández, TOR .574
Alberto, BAL .565
Cruz, MIN .552
Bichette, TOR .551

___

ON-BASE PERCENTAGE
LeMahieu, NYY .455
Santana, CLE .453
Stanton, NYY .453
Lewis, SEA .430
La Stella, LAA .424
Correa, HOU .417
Rendon, LAA .415
Laureano, OAK .410
Canha, OAK .397
Hicks, NYY .396

___

RUNS SCORED
Judge, NYY 16
Crawford, SEA 15
Merrifield, KC 15
Alberto, BAL 14
Núñez, BAL 14
Altuve, HOU 13
Cruz, MIN 13
Lewis, SEA 13
Rosario, MIN 13
6 tied 12

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HITS
Lewis, SEA 25
Alberto, BAL 24
LeMahieu, NYY 24
Perez, KC 23
Cruz, MIN 22
Fletcher, LAA 22
Abreu, CHW 21
Correa, HOU 21
Merrifield, KC 21
Seager, SEA 21

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BASES ON BALLS
Santana, CLE 24
Rendon, LAA 17
Olson, OAK 16
Díaz, TB 13
Hicks, NYY 12
Bregman, HOU 11
Canha, OAK 11
Crawford, SEA 11
Fletcher, LAA 11
5 tied 10

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DOUBLES
Alberto, BAL 9
Franco, KC 7
Iglesias, BAL 7
Martinez, BOS 7
Brantley, HOU 6
Bregman, HOU 6
Fletcher, LAA 6
Seager, SEA 6
15 tied 5

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TRIPLES
Candelario, DET 2
Chapman, OAK 2
Crawford, SEA 2
Kiner-Falefa, TEX 2
Lowe, TB 2
Wendle, TB 2
18 tied 1

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TOTAL BASES
Judge, NYY 47
Chapman, OAK 44
Trout, LAA 41
Alberto, BAL 39
Lewis, SEA 38
Cruz, MIN 37
Fletcher, LAA 37
Franco, KC 37
Perez, KC 37
Merrifield, KC 36
Seager, SEA 36

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EARNED RUN AVERAGE
Dobnak, MIN 0.90
Lynn, TEX 1.16
Plesac, CLE 1.29
Bundy, LAA 1.57
Montas, OAK 1.57
Bieber, CLE 1.63
Turnbull, DET 2.00
Valdez, HOU 2.04
Carrasco, CLE 2.50
Cobb, BAL 2.75

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WON-LOST
Bieber, CLE 3-0
Cole, NYY 3-0
Bundy, LAA 3-1
Dobnak, MIN 3-1
12 tied 2-0

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GAMES PITCHED
Barlow, KC 11
Petit, OAK 10
Brice, BOS 9
Cishek, CHW 9
Gibaut, TEX 9
Holland, KC 9
Mayers, LAA 9
18 tied 8

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SAVES
Britton, NYY 6
Hendriks, OAK 5
Jiménez, DET 5
Colomé, CHW 4
Hand, CLE 4
Rogers, MIN 4
Bass, TOR 3
Montero, TEX 3
Rosenthal, KC 3
Sulser, BAL 3
Williams, SEA 3
Workman, BOS 3

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INNINGS PITCHED
Bundy, LAA 28.2
Bieber, CLE 27.2
Keuchel, CHW 23.2
Lynn, TEX 23.1
Montas, OAK 23.0
Giolito, CHW 22.2
Gonzales, SEA 22.2
Cole, NYY 22.1
Eovaldi, BOS 22.0
Pérez, BOS 21.1

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STRIKEOUTS
Bieber, CLE 43
Bundy, LAA 35
Lynn, TEX 30
Giolito, CHW 27
Cole, NYY 26
Eovaldi, BOS 24
Plesac, CLE 24
Ryu, TOR 24
Carrasco, CLE 23
Civale, CLE 23

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COMPLETE GAMES
Bundy, LAA 1
Cole, NYY 1

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SHUTOUTS