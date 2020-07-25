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THROUGH JULY 24

BATTING
G AB R H BA
Peraza, BOS 2 9 2 4 .800
Bradley Jr., BOS 2 8 3 5 .750
Adames, TB 1 3 0 2 .667
Brantley, HOU 1 3 1 2 .667
Jiménez, CHW 1 3 1 2 .667
Laureano, OAK 1 3 3 2 .667
Moncada, CHW 1 5 1 3 .600
Martinez, BOS 2 9 2 5 .600
Arraez, MIN 1 4 1 2 .500
Cruz, MIN 1 4 2 2 .500
Maldonado, HOU 1 4 1 2 .500
Olson, OAK 1 4 1 2 .500

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HOME RUNS
Kepler, MIN 2
Brantley, HOU 1
Castro, LAA 1
Cron, DET 1
Laureano, OAK 1
Stanton, NYY 1
Lewis, SEA 1
Olson, OAK 1
Ruiz, BAL 1
Seager, SEA 1
Tsutsugo, TB 1
Biggio, TOR 1

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RUNS BATTED IN
Olson, OAK 4
Brantley, HOU 3
Stanton, NYY 3
Biggio, TOR 3
Moncada, CHW 3
Pillar, BOS 3
Martinez, BOS 3
9 tied 2

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STOLEN BASES
Merrifield, KC 1

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SLUGGING PERCENTAGE
Laureano, OAK 2.000
Brantley, HOU 1.667
Kepler, MIN 1.600
Moncada, CHW 1.400
Castro, LAA 1.333
Cron, DET 1.333
Olson, OAK 1.250
Adames, TB 1.000
Biggio, TOR 1.000
Jiménez, CHW 1.000
Lewis, SEA 1.000
Seager, SEA 1.000

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ON-BASE PERCENTAGE
Laureano, OAK .800
Adames, TB .750
Brantley, HOU .750
Jiménez, CHW .750
Bradley Jr., BOS .667
Martinez, BOS .636
Castro, LAA .600
Cruz, MIN .600
Moncada, CHW .600
Olson, OAK .600

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RUNS SCORED
Bradley Jr., BOS 3
Laureano, OAK 3
Anderson, CHW 2
Biggio, TOR 2
Cruz, MIN 2
Kepler, MIN 2
Margot, TB 2
Martinez, BOS 2
Peraza, BOS 2
Polanco, MIN 2
Rosario, MIN 2
Semien, OAK 2

___

HITS
Peraza, BOS 4
Bradley Jr., BOS 3
Martinez, BOS 3
Moncada, CHW 3
Pillar, BOS 3
17 tied 2

___

BASES ON BALLS
Benintendi, BOS 2
Castro, LAA 2
Davis, OAK 2
Donaldson, MIN 2
Margot, TB 2
Springer, HOU 2
27 tied 1

___

DOUBLES
Bradley Jr., BOS 2
Martinez, BOS 2
Peraza, BOS 2
21 tied 1

___

TRIPLES
Chapman, OAK 1
Kiner-Falefa, TEX 1

___

TOTAL BASES
Kepler, MIN 8
Bradley Jr., BOS 7
Martinez, BOS 7
Moncada, CHW 7
Laureano, OAK 6
Peraza, BOS 6
Alberto, BAL 5
Biggio, TOR 5
Brantley, HOU 5
Olson, OAK 5

___

EARNED RUN AVERAGE
Bieber, CLE 0.00
May, MIN 0.00
Romano, TOR 0.00
Alvarado, TB 0.00
Barnes, LAA 0.00
Bass, TOR 0.00
Beeks, TB 0.00
Cimber, CLE 0.00
Clippard, MIN 0.00
24 tied 0.00
Diekman, OAK 0.00
Dolis, TOR 0.00
Duffey, MIN 0.00
Farmer, DET 0.00
Fry, CHW 0.00
Giles, TOR 0.00
Hand, CLE 0.00
Heuer, CHW 0.00
Holland, KC 0.00
Mayers, LAA 0.00
Ramirez, SEA 0.00
Stashak, MIN 0.00
Thompson, TB 0.00
Wittgren, CLE 0.00
Zuber, KC 0.00
24 tied 0.00

___

WON-LOST
Bieber, CLE 1-0
Cole, NYY 1-0
Eovaldi, BOS 1-0
Lynn, TEX 1-0
May, MIN 1-0
Romano, TOR 1-0
Smith, OAK 1-0
Verlander, HOU 1-0

___

GAMES PITCHED
Alvarado, TB 1
Barlow, KC 1
Barnes, LAA 1
Bass, TOR 1
Beeks, TB 1
Berríos, MIN 1
Bieber, CLE 1
Bleier, BAL 1
Boyd, DET 1
79 tied 1
Buchter, LAA 1
Bummer, CHW 1
Buttrey, LAA 1
Carroll, BAL 1
Castro, BAL 1
Chavez, TEX 1
Cimber, CLE 1
Cisnero, DET 1
Clippard, MIN 1
Cobb, BAL 1
Cole, NYY 1
Cordero, CHW 1
Covey, BOS 1
Detwiler, CHW 1
Devenski, HOU 1
Diekman, OAK 1
Dolis, TOR 1
Duffey, MIN 1
Duffy, KC 1
Edwards Jr., SEA 1
Eovaldi, BOS 1
Farmer, DET 1
Fry, CHW 1
Fry, BAL 1
Giles, TOR 1
Giolito, CHW 1
Givens, BAL 1
Gonzales, SEA 1
Grotz, SEA 1
Hand, CLE 1
Heaney, LAA 1
Hembree, BOS 1
Hendriks, OAK 1
Hernández, TEX 1
Herrera, CHW 1
Hess, BAL 1
Heuer, CHW 1
Holland, KC 1
Lakins Sr., BAL 1
Leclerc, TEX 1
Lynn, TEX 1
Marshall, CHW 1
May, MIN 1
Mayers, LAA 1
McFarland, OAK 1
McKay, DET 1
Milner, LAA 1
Milone, BAL 1
Misiewicz, SEA 1
Montas, OAK 1
Morton, TB 1
Osich, BOS 1
Paredes, HOU 1
Petit, OAK 1
Pérez, BOS 1
Ramirez, LAA 1
Ramirez, SEA 1
Robles, LAA 1
Romano, TOR 1
Ryu, TOR 1
Smith, OAK 1
Soria, OAK 1
Soto, DET 1
Stashak, MIN 1
Taylor, HOU 1
Thompson, TB 1
Valdez, BOS 1
Verlander, HOU 1
Wittgren, CLE 1
Zuber, KC 1
79 tied 1

___

SAVES
Giles, TOR 1
Hand, CLE 1
Leclerc, TEX 1

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INNINGS PITCHED
Bieber, CLE 6.0
Eovaldi, BOS 6.0
Lynn, TEX 6.0
Verlander, HOU 6.0
Cobb, BAL 5.1
Boyd, DET 5.0
Cole, NYY 5.0
Pérez, BOS 5.0
Heaney, LAA 4.2
Ryu, TOR 4.2

___

STRIKEOUTS
Bieber, CLE 14
Lynn, TEX 9
Verlander, HOU 7
Heaney, LAA 6
Beeks, TB 5
Cole, NYY 5
Milone, BAL 5
Montas, OAK 5
Eovaldi, BOS 4
Morton, TB 4
Ryu, TOR 4

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COMPLETE GAMES
Cole, NYY 1

___

SHUTOUTS