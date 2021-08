Matt Slocum/AP

FILADELFIA (AP) — Los 76ers de Filadelfia redoblan su apuesta en Joel Embiid.

Una persona al tanto de la situación informó a The Associated Press que Embiid y los Sixers pactaron una extensión de contrato de cuatro años y 196 millones de dólares que retendrá al estelar centro hasta la temporada 2026-27. La persona pidió no ser identificada debido a que aún no se ha hecho un anuncio formal.