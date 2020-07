ARCHIVO – En esta fotografía del 15 de mayo de 2019 el rapero Juice WRLD durante un concierto de "Death Race for Love Tour" en The Skyline Stage at The Mann Center for the Performing Arts en Filadelfia. El álbum póstumo "Legends Never Die" de Juice WRLD rompió varios récords al debutar en el primer puesto de la lista Billboard 200 de álbumes esta semana. Con el equivalente de 497.000 copias vendidas, de acuerdo a sus ventas digiales y streams, “Legends Never Die” es el mayor debut póstumo en 23 años. Juice WRLD falleció por una sobredosis accidental de oxicodona y codeína en diciembre de 2019. (Foto Owen Sweeney/Invision/AP, archivo) less