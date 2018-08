WA-Winners

By The Associated Press

Here is a list of winners of races in Washington.

U.S. Senate

Maria Cantwell (i), Dem

Susan Hutchison, GOP

U.S. House - District 1

Suzan DelBene (i), Dem

Jeffrey Beeler, GOP

U.S. House - District 2

Rick Larsen (i), Dem

U.S. House - District 3

Jaime Herrera Beutler (i), GOP

Carolyn Long, Dem

U.S. House - District 4

Dan Newhouse (i), GOP

Christine Brown, Dem

U.S. House - District 5

Cathy McMorris Rodgers (i), GOP

Lisa Brown, Dem

U.S. House - District 6

Douglas Dightman, GOP

Derek Kilmer (i), Dem

U.S. House - District 7

Pramila Jayapal (i), Dem

Craig Keller, GOP

U.S. House - District 8

Dino Rossi, GOP

U.S. House - District 9

Adam Smith (i), Dem

U.S. House - District 10

Joseph Brumbles, GOP

Denny Heck (i), Dem

State Senate - District 6

Jeff Holy, GOP

Jessa Lewis, Dem

State Senate - District 7

Shelly Short (i), GOP

Karen Hardy, Dem

State Senate - District 8

Leo Perales, Dem

Sharon Brown (i), GOP

State Senate - District 13

Judy Warnick (i), GOP

State Senate - District 15

Jim Honeyford (i), GOP

Bengie Aguilar, Dem

State Senate - District 21

Mario Lotmore, GOP

Marko Liias (i), Dem

State Senate - District 26

Marty McClendon, GOP

Emily Randall, Dem

State Senate - District 29

Pierre Malebranche, Ind

Steve Conway (i), Dem

State Senate - District 30

Mark Miloscia (i), GOP

Claire Wilson, Dem

State Senate - District 31

Immaculate Ferreria, Dem

Phil Fortunato (i), GOP

State Senate - District 32

Maralyn Chase (i), Dem

Jesse Salomon, Dem

State Senate - District 33

Kun Wang, GOP

Karen Keiser (i), Dem

State Senate - District 34

Joe Nguyen, Dem

Shannon Braddock, Dem

State Senate - District 35

Irene Bowling, Dem

Tim Sheldon (i), Dem

State Senate - District 36

Bryan Simonson, Lib

Reuven Carlyle (i), Dem

State Senate - District 37

Rebecca Saldana, Dem

Beth Broadway, GOP

State Senate - District 38

John McCoy (i), Dem

State Senate - District 42

Doug Ericksen (i), GOP

Pinky Vargas, Dem

State Senate - District 43

Jamie Pedersen (i), Dem

Dan Harder, GOP

State Senate - District 44

Doug Roulstone, GOP

Steve Hobbs (i), Dem

State Senate - District 45

Manka Dhingra (i), Dem

Dale Fonk, GOP

State Senate - District 46

David Frockt (i), Dem

Beth Daranciang, GOP

State Senate - District 47

Joe Fain (i), GOP

Mona Das, Dem

State Senate - District 48

Patty Kuderer (i), Dem

Rodney Tom, Dem

State House - District 1 - Position 1

Josh Colver, GOP

Derek Stanford (i), Dem

State House - District 1 - Position 2

Debra Blodgett, GOP

Shelley Kloba (i), Dem

State House - District 2 - Position 1

Anneliese Feld, Dem

Andrew Barkis (i), GOP

State House - District 2 - Position 2

JT Wilcox (i), GOP

State House - District 3 - Position 1

Marcus Riccelli (i), Dem

Tom Taylor, GOP

State House - District 3 - Position 2

Dave Lucas, GOP

Timm Ormsby (i), Dem

State House - District 4 - Position 1

Ted Cummings, Dem

Matt Shea (i), GOP

State House - District 4 - Position 2

Mary May, Dem

Bob McCaslin (i), GOP

State House - District 5 - Position 1

Chad Magendanz, GOP

Bill Ramos, Dem

State House - District 5 - Position 2

Paul Graves (i), GOP

Lisa Callan, Dem

State House - District 6 - Position 1

Kay Murano, Dem

Mike Volz (i), GOP

State House - District 6 - Position 2

Jenny Graham, GOP

Dave Wilson, Dem

State House - District 7 - Position 1

Randy Michaelis, Dem

Jacquelin Maycumber (i), GOP

State House - District 7 - Position 2

Joel Kretz (i), GOP

State House - District 8 - Position 1

Brad Klippert (i), GOP

Shir Regev, Dem

State House - District 8 - Position 2

Christopher Tracy, Dem

Matt Boehnke, GOP

State House - District 9 - Position 1

Jenn Goulet, Dem

Mary Dye (i), GOP

State House - District 9 - Position 2

Matthew Sutherland, Dem

Joe Schmick (i), GOP

State House - District 10 - Position 1

Scott McMullen, Dem

Norma Smith (i), GOP

State House - District 10 - Position 2

Dave Paul, Dem

Dave Hayes (i), GOP

State House - District 11 - Position 1

Zack Hudgins (i), Dem

State House - District 11 - Position 2

Steve Bergquist (i), Dem

State House - District 12 - Position 1

Keith Goehner, GOP

State House - District 12 - Position 2

Valerie Sarratt, Dem

Mike Steele (i), GOP

State House - District 13 - Position 1

Jesse Hegstrom Oakey, Dem

Tom Dent (i), GOP

State House - District 13 - Position 2

Sylvia Hammond, Dem

Matt Manweller (i), GOP

State House - District 14 - Position 1

Chris Corry, GOP

Sasha Bentley, Dem

State House - District 14 - Position 2

Liz Hallock, Dem

Gina Mosbrucker (i), GOP

State House - District 15 - Position 1

Bruce Chandler (i), GOP

Jack McEntire, Dem

State House - District 15 - Position 2

Jeremie Dufault, GOP

State House - District 16 - Position 1

Everett Maroon, Dem

Bill Jenkin (i), GOP

State House - District 16 - Position 2

Rebecca Francik, Dem

Skyler Rude, GOP

State House - District 17 - Position 1

Tanisha Harris, Dem

Vicki Kraft (i), GOP

State House - District 17 - Position 2

Damion Jiles, Dem

Paul Harris (i), GOP

State House - District 18 - Position 1

Brandon Vick (i), GOP

Chris Thobaben, Dem

State House - District 18 - Position 2

Kathy Gillespie, Dem

Larry Hoff, GOP

State House - District 19 - Position 1

Jim Walsh (i), GOP

Erin Frasier, Dem

State House - District 19 - Position 2

Brian Blake (i), Dem

State House - District 20 - Position 1

John Thompson, Dem

Richard DeBolt (i), GOP

State House - District 20 - Position 2

Brennan Bailey, Dem

Ed Orcutt (i), GOP

State House - District 21 - Position 1

Strom Peterson (i), Dem

Amy Schaper, GOP

State House - District 21 - Position 2

Lillian Ortiz-Self (i), Dem

Petra Bigea, GOP

State House - District 22 - Position 1

Laurie Dolan (i), Dem

C Davis, Ind

State House - District 22 - Position 2

Beth Doglio (i), Dem

Allen Acosta, Lib

State House - District 23 - Position 1

Sherry Appleton (i), Dem

Becky Erickson, NPP

State House - District 23 - Position 2

Drew Hansen (i), Dem

State House - District 24 - Position 1

Jodi Wilke, GOP

Mike Chapman (i), Dem

State House - District 24 - Position 2

Jim McEntire, GOP

Steve Tharinger (i), Dem

State House - District 25 - Position 1

Jamie Smith, Dem

Kelly Chambers, GOP

State House - District 25 - Position 2

Chris Gildon, GOP

Brian Duthie, Dem

State House - District 26 - Position 1

Jesse Young (i), GOP

Connie FitzPatrick, Dem

State House - District 26 - Position 2

Joy Stanford, Dem

Michelle Caldier (i), GOP

State House - District 27 - Position 1

Kyle Paskewitz, GOP

Laurie Jinkins (i), Dem

State House - District 27 - Position 2

Donald Golden, Ind

Jake Fey (i), Dem

State House - District 28 - Position 1

Dick Muri (i), GOP

Mari Leavitt, Dem

State House - District 28 - Position 2

Maia Espinoza, GOP

Christine Kilduff (i), Dem

State House - District 29 - Position 1

Melanie Morgan, Dem

State House - District 29 - Position 2

Steve Kirby (i), Dem

State House - District 30 - Position 1

Linda Kochmar, GOP

Mike Pellicciotti (i), Dem

State House - District 30 - Position 2

Mark Greene, GOP

Kristine Reeves (i), Dem

State House - District 31 - Position 1

Victoria Mena, Dem

Drew Stokesbary (i), GOP

State House - District 31 - Position 2

Mark Boswell, Dem

Morgan Irwin (i), GOP

State House - District 32 - Position 1

Dio Boucsieguez, GOP

Cindy Ryu (i), Dem

State House - District 32 - Position 2

Lauren Davis, Dem

State House - District 33 - Position 1

Tina Orwall (i), Dem

State House - District 33 - Position 2

Mia Gregerson (i), Dem

Anthony Lamb, GOP

State House - District 34 - Position 1

Eileen Cody (i), Dem

State House - District 34 - Position 2

Joe Fitzgibbon (i), Dem

State House - District 35 - Position 1

James Thomas, Dem

Dan Griffey (i), GOP

State House - District 35 - Position 2

David Daggett, Dem

Drew MacEwen (i), GOP

State House - District 36 - Position 1

Noel Frame (i), Dem

Sydney Wissel, Lib

State House - District 36 - Position 2

Gael Tarleton (i), Dem

Matt Dubin, Lib

State House - District 37 - Position 1

Sharon Tomiko Santos (i), Dem

State House - District 37 - Position 2

Eric Pettigrew (i), Dem

State House - District 38 - Position 1

June Robinson (i), Dem

Bert Johnson, Ind

State House - District 38 - Position 2

Mike Sells (i), Dem

State House - District 39 - Position 1

Robert Sutherland, GOP

Ivan Lewis, Dem

State House - District 39 - Position 2

Carolyn Eslick (i), GOP

Eric Halvorson, Dem

State House - District 40 - Position 1

Debra Lekanoff, Dem

State House - District 40 - Position 2

Jeff Morris (i), Dem

State House - District 41 - Position 1

Tim Cruickshank, GOP

Tana Senn (i), Dem

State House - District 41 - Position 2

My-Linh Thai, Dem

Michael Appleby, GOP

State House - District 42 - Position 1

Justin Boneau, Dem

Luanne Van Werven (i), GOP

State House - District 42 - Position 2

Vincent Buys (i), GOP

Sharon Shewmake, Dem

State House - District 43 - Position 1

Nicole Macri (i), Dem

John Peeples, GOP

State House - District 43 - Position 2

Frank Chopp (i), Dem

Claire Torstenbo, GOP

State House - District 44 - Position 1

John Lovick (i), Dem

Jeff Sax, GOP

State House - District 44 - Position 2

Jared Mead, GOP

Mark Harmsworth (i), GOP

State House - District 45 - Position 1

Roger Goodman (i), Dem

Michael Curtis, GOP

State House - District 45 - Position 2

Larry Springer (i), Dem

Amber Krabach, GOP

State House - District 46 - Position 1

Gerry Pollet (i), Dem

Jeff Patton, GOP

State House - District 46 - Position 2

Javier Valdez (i), Dem

Jerry Zeiger-Buccola, GOP

State House - District 47 - Position 1

Mark Hargrove (i), GOP

Debra Entenman, Dem

State House - District 47 - Position 2

Pat Sullivan (i), Dem

State House - District 48 - Position 1

Vandana Slatter, Dem

State House - District 48 - Position 2

Amy Walen, Dem

Cindi Bright, Dem

State House - District 49 - Position 1

Sharon Wylie (i), Dem

State House - District 49 - Position 2

Monica Stonier (i), Dem