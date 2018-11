WA-Uncontested

By The Associated Press

Here is a list of uncontested races in Washington.

State Senate - District 13

Judy Warnick (i), GOP

State House - District 2 - Position 2

JT Wilcox (i), GOP

State House - District 11 - Position 1

Zack Hudgins (i), Dem

State House - District 11 - Position 2

Steve Bergquist (i), Dem

State House - District 23 - Position 2

Drew Hansen (i), Dem

State House - District 29 - Position 2

Steve Kirby (i), Dem

State House - District 33 - Position 1

Tina Orwall (i), Dem

State House - District 34 - Position 1

Eileen Cody (i), Dem

State House - District 34 - Position 2

Joe Fitzgibbon (i), Dem

State House - District 37 - Position 1

Sharon Tomiko Santos (i), Dem

State House - District 38 - Position 2

Mike Sells (i), Dem

State House - District 40 - Position 2

Jeff Morris (i), Dem

State House - District 48 - Position 1

Vandana Slatter (i), Dem

State House - District 49 - Position 1

Sharon Wylie (i), Dem

State House - District 49 - Position 2

Monica Stonier (i), Dem

Supreme Court - Position 2

Susan Owens (i), NP

Supreme Court - Position 9

Sheryl Gordon McCloud (i), NP

Court of Appeals - Div1-Dis1-Pos4

Beth Andrus, NP

Court of Appeals - Div1-Dis1-Pos7

Marlin Appelwick (i), NP

Court of Appeals - Div2-Dis1-Pos3

Linda Lee, NP

Court of Appeals - Div2-Dis2-Pos2

Rebecca Glasgow, NP

Court of Appeals - Div2-Dis3-Pos1

Rich Melnick (i), NP

Court of Appeals - Div3-Dis1-Pos1

Laurel Siddoway (i), NP

Court of Appeals - Div3-Dis3-Pos2

Rob Lawrence-Berrey (i), NP

AP Elections 11-06-2018 20:00