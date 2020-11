Venezuela: Maduro culpa a Guaidó de derrota de Trump

CARACAS (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el jueves que el mandatario estadounidense Donald Trump fracasó al buscar una victoria en su política exterior al apostar todo a favor del opositor Juan Guaidó, que fue vendido como un líder capaz de derrocarlo, en lugar de procurar una relación de respeto y cooperación con su gobierno socialista.

Maduro indicó que “el culpable de la derrota de Donald Trump, tiene nombre y apellido, en Venezuela: Se llama Juan Guaidó”, quien como presidente de la Asamblea Nacional —controlada por una abrumadora mayoría opositora-- se declaró presidente interino en 2019 en desafío a Maduro y fue reconocido por Estados Unidos y más de 60 países al considerar que el gobernante ganó la elección en unos comicios fraudulentos en 2018.

A Trump “le vendieron que Guaidó era el gran líder de Venezuela y que le iba a dar la gran victoria de su política internacional y fracasó”, insistió Maduro en un acto de gobierno televisado.

El gobierno de Maduro, que rompió relaciones con Estados Unidos el año pasado, insistentemente acusa a Washington de impulsar planes para desestabilizar su gobierno y forzar su derrocamiento. Estados Unidos ha rechazado esos señalamientos.

Maduro señaló además que recibió un mensaje de “una persona importante que me escribe desde Estados Unidos y me dice: ‘Tienes razón Maduro’", pero no dio más detalles.

Maduro ha dicho repetidamente que aspira lograr mediante el diálogo una relación de respeto con el venidero gobierno de Joe Biden, pese a considerar que demócratas y republicanos obran de igual manera contra Venezuela y cualquier otro país que sea independiente de la política exterior estadounidense.