Ucrania dice que sus fronteras "permanecerán inmutables"

NACIONES UNIDAS (AP) — El embajador de Ucrania ante Naciones Unidas reclamó que Rusia cancelara su reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas en el este, retirase de inmediato sus “tropas de ocupación” enviadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y regresara a la mesa de negociaciones.

La invasión rusa en Ucrania que se había temido durante semanas parecía inminente el lunes, si no ya en marcha, después de que Putin ordenara enviar fuerzas a las zonas separatistas en el este del país.

El decreto firmado por Putin planteaba la orden como un esfuerzo de “mantener la paz”, pero pareció acabar con las escasas esperanzas de evitar un gran conflicto en Europa que podría causar muchas bajas, desabastecimiento de energía en el continente y caos económico en todo el planeta.

Putin emitió su orden unas horas después de reconocer a las regiones separatistas en un largo discurso que daba una versión parcial de la historia de Europa.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iniciada el lunes, Sergiy Kyslytsya dijo que su país había convocado la inusual sesión vespertina para protestar y condenar la decisión “ilegal e ilegítima” de Putin de reconocer las regiones de Donetsk y Luhansk. Ese reconocimiento, afirmó, incumple la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y de la Carta de Naciones Unidas.

Pese a las acciones de Putin, señaló, “las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente han sido y seguirán inmutables al margen de cualquier declaración y acción de la Federación de Rusia”.

El embajador dijo que la ocupación rusa de Donetsk y Luhansk desbarata las condiciones para negociar y “podría considerarse” como una retirada unilateral rusa de los Acuerdos de Minsk dirigidos a restaurar la paz en el este de Ucrania, así como su desprecio al formato de Normandía, en el que participan Rusia, Ucrania, Francia y Alemania y en el que se ha intentado resolver la guerra iniciada hace ocho años en el este de Ucrania.

“Estamos comprometidos con una resolución diplomática política y no sucumbimos a provocaciones”, dijo Kyslytsya.

Aunque Ucrania tiene derecho a la autodefensa, dijo, “estamos comprometidos con una senda pacífica y diplomática y nos mantenemos firmemente en ella. Estamos en nuestra tierra. No tenemos miedo a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie y no regalaremos nada a nadie”.

Kyslytsya instó al Consejo de Seguridad a respaldar a Ucrania y tomar medidas para restaurar la paz y la seguridad internacional, aunque eso sería prácticamente imposible debido al poder de veto de Rusia en el consejo.

Por su parte, el embajador ruso ante la ONU acusó a Estados Unidos y sus aliados occidentales de empujar a Ucrania hacia una “provocación armada”.

Vassily Nebenzia acusó a Ucrania de aumentar de forma drástica el fuego de artillería contra zonas residenciales en Luhanks y Donetsk y en poblaciones rusas cercanas a la frontera.

Afirmó que Ucrania ha concentrado 120.000 tropas a lo largo del frente con separatistas prorrusos en el este y que “grupos subversivos” han penetrado o intentado penetrar en el territorio, conocido como Donbás, para sabotear infraestructura crítica.

Las autoridades separatistas dijeron el lunes que al menos cuatro civiles habían muerto por proyectiles ucranianos en las 24 horas previas, y había varios heridos. El Ejército ucraniano dijo que dos soldados ucranianos habían muerto durante el fin de semana y otro resultó herido el lunes. El vocero militar ucraniano Pavlo Kovalchyuk insistió en que las fuerzas ucranianas no estaban devolviendo el fuego.