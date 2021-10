KABUL (AP) — Combatientes del Talibán atacaron una guarida del grupo Estado Islámico al norte de la capital afgana el viernes donde mataron y arrestaron a un número no divulgado de milicianos, dijo un vocero talibán.

Desde que tomó el poder en Afganistán a mediados de agosto, el Talibán ha sufrido ataques del grupo Estado Islámico. Las dos milicias son enemigas y los ataques han presentado la posibilidad de que se amplíe el conflicto.

A fines de agosto, un agresor suicida atacó el exterior del aeropuerto internacional de Kabul donde se concentraban las personas que buscaban ser evacuadas. La explosiòn mató a 169 afrganos y 13 soldados estadounidenses.

El vocero del Talibán, Bilal Karimi, dijo a The Associated Press que el ataque del viernes tuvo lugar en la ciudad de Charikar. No entró en detalles y no se pudo verificar su declaración de manera independiente.

Previamente el Talibán arrestó a dos milicianos de ISIS implicados en la colocación de una bomba que hirió a cuatro combatientes. Fueron interrogados y la información permitió descubrir el escondite, dijo Karimi.

Estado Islámico, que tiene su baluarte en la provincia oriental de Nangarhar, ha incrementado sus ataques desde la toma del poder por el Talibán. Varios milicianos talibanes murieron en ataques del grupo en la capital provincial Jalalabad. El Talibán ha respondido con operaciones represivas en Nangarhar.