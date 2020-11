TX-Uncontested

By The Associated Press

Here is a list of uncontested races in Texas.

State Senate - District 28

Charles Perry (i), GOP

State House - District 1

Gary VanDeaver (i), GOP

State House - District 7

Jay Dean (i), GOP

State House - District 9

Chris Paddie (i), GOP

State House - District 12

Kyle Kacal (i), GOP

State House - District 13

Ben Leman (i), GOP

State House - District 16

Will Metcalf (i), GOP

State House - District 18

Ernest Bailes (i), GOP

State House - District 19

James White (i), GOP

State House - District 21

Dade Phelan (i), GOP

State House - District 30

Geanie Morrison (i), GOP

State House - District 35

Oscar Longoria (i), Dem

State House - District 36

Sergio Munoz (i), Dem

State House - District 37

Alex Dominguez (i), Dem

State House - District 38

Eddie Lucio III (i), Dem

State House - District 39

Armando Martinez (i), Dem

State House - District 40

Terry Canales (i), Dem

State House - District 42

Richard Raymond (i), Dem

State House - District 43

J. M. Lozano (i), GOP

State House - District 46

Sheryl Cole (i), Dem

State House - District 55

Hugh Shine (i), GOP

State House - District 59

Shelby Slawson, GOP

State House - District 60

Glenn Rogers, GOP

State House - District 69

James Frank (i), GOP

State House - District 72

Drew Darby (i), GOP

State House - District 75

Mary Gonzalez (i), Dem

State House - District 76

Claudia Perez, Dem

State House - District 77

Evelina Ortega (i), Dem

State House - District 79

Art Fierro (i), Dem

State House - District 80

Tracy King (i), Dem

State House - District 81

Brooks Landgraf (i), GOP

State House - District 82

Tom Craddick (i), GOP

State House - District 86

John Smithee (i), GOP

State House - District 87

Four Price (i), GOP

State House - District 88

Ken King (i), GOP

State House - District 95

Nicole Collier (i), Dem

State House - District 99

Charlie Geren (i), GOP

State House - District 100

Jasmine Crockett, Dem

State House - District 101

Chris Turner (i), Dem

State House - District 104

Jessica Gonzalez (i), Dem

State House - District 110

Toni Rose (i), Dem

State House - District 111

Yvonne Davis (i), Dem

State House - District 123

Diego Bernal (i), Dem

State House - District 124

Ina Minjarez (i), Dem

State House - District 131

Alma Allen (i), Dem

State House - District 140

Armando Walle (i), Dem

State House - District 141

Senfronia Thompson (i), Dem

State House - District 143

Ana Hernandez (i), Dem

State House - District 147

Garnet Coleman (i), Dem

