Students named to SMS honor roll

Schaghticoke Middle School in New Milford has recognized students who were named to the honor roll for the fourth marking period.

Grade 8

Highest Honors

Noah Anderson, Taylor Balzi, Louis Baumer, Timothy Bensema, Isabelle Bergman, Joshua Berkun, Christopher Bon Tempo, Joseph Cafiero, Aiden Crossfield, Quinn Danvers, Emily Dunn, Giovanna Esposito, Sarah Falder, Leah Farrell, Clarissa Garza, Jacob Gee, Cassandra Giancaspro, Windsor Golembeske, Laura Grasso, Emma Henderson, Jacob Lee, Aidan Leo, Megan Lipari, Riley Mahlke, Liam McInerney, Ryan Parker, Miles Pokrinchak, Ishaani Pradeep, Raj Reddy, Anthony Romaniello, Sarah Rondini, Ethan Shao, Julia Sparaco, Kelsey Stewart, Madelaine Sweeney, Kally Trudeau, Cooper Vengrove, Sarah Vial and Ben Vito.

High Honors

Aynis Ahmed, Shannon Anderson, Ella Andrews, Olivia Arasim, Sarah Beck, Sawyer Beyer, Logan Boisvert, Kyle Boland, Katharine Bouzakis, Griffin Busch, Taylor Calderon, Jake Carpentieri, Nicholas Chiarito, Grace Christian, Annabelle Colonna, Jack Cossari, Felicia Crowley, Gabriella Dane, Claire Daniels, Brandon Deldin, Matthew DeMarte, Lianna Dorosh, Alice Dvorak, Grace Hengel, Tyrese Hopkins, Zoe Johnson, Robert Karl, Julia Lane, Ian Lee, Kyle Lee, Jason Loser, Kayla Machado, Kyle Machado, Anichka Malachi, Sarah Marcos, Donny Mazzella, Samantha McCaughan, Julia McMullin, Sadie Mellen, Lacey Meyer, Trinity Mink, Chloe Mitchell, Samantha Murphy, James Najera, Trishma Nandi, Tyler Pilch, Nathan Pinochet, Kristina Polo, Alistair Riney, Paris Samuel, Alyssa Shelton, Sydney Slupatchuk, Francesca Spindle, Trevor Sproule, Braydon Stellato, Annika Stuerken, Donovan Sweeney, Dillon Thomas, Brayden Tripler, Maya Val and Catherine Valdez.

Honors

Abdull Abraheem, Megan Almeida, Caralyn Anderson, Owen Arias, Alissa Arnold, Rosemary Ayala, Stamatia Bass, Kierra Baur, Jordan Beebe, Caralyn Belisle, Ashley Bowe, Keira Buckley, Anna Burns, Brandon Campbell, Katie Carcaldi, Cameron Carroccio, Ryan Classey, Morgan Colp, Brenda Contreras, Matthew Crookshank, Johssa Daniels, Emma Deakin, Ryan DeSantis, Marisa Diaz, Jayson Donaldson, Ana Duarte, Madison Dunlap, John Ellis, Patrick Fergus, Kianna Flynn, Nolan Freeman, Gina Galligan, Michael Gartland, Jeremiah Gittens, Josef Gomez, Nicholas Grahame, Megan Granja, Lucas Gustas, Annalee Holcomb, Carl Hoyt, Deanna Jackson, Anthony Jamerson, Michael Kwan, Isaiah Lammie, Strongbow Lone Eagle, Madison Lovello, Katherine Mang, Ashley McLean, Cameron Milot, Aiden Mulligan Brown, Kyle Murphy, Dylan NeJaime, Pamela Oliveira, Jorge Pagan Benitez, Kiana Pennywell, Tiana Pennywell, Paige Raffaele, Ashwin Ram, Aiden Richardson, Zachary Robinson-Lisee, Kenneth Salvador, Matthew Schneider, Mya Sheehan, Jillian Smith, Caroline Staller, Cooper Stepankiw, Russell Stevens, Kristen Taylor, Michelle Thomas, Brandon Titmas, Avary Tornow, Breckin Tuz, Jennifer Velez-Scuderi, MJ Dominic Vitao, Carter Wallace, Dillon Wozney, Vicky Ye and Keli Zavatsky.

Grade 7

Highest Honors

Abu Abdullah, Aaron Abramson, Lugin Afifi, Taormina Amelio, Mia Antonucci, Emma Boothby, Sarah Bundy, Dylan Caldwell, Kayleen Chabla, Emily Chiappa, Justin Chodack, Sophia Christos, Nicholas Coloneri, Daniel Csepke, Thomas Dardis, Isabel Delpha, Shania Deokarran, Noah Derby, Noah Dieterle, Cayla Do, Lexi Donnelly, Westin Doud, Valerie Escobar, Jennifer Ferreira, Evan Gabianelli, Anthony Garten, Lauren Gianos, Marissa Gillette, Kaitlyn Goetz, Hannah Hallacker, Donald Hassiak, Alexander Herrera, Riley Herring, Isu Hong, Madison Jewell, Claire Joffrion, Mia Kelleher, Sydney Kelleher, Grace King, Evan Klimowich, Morgan LaFontan, Kylie Lane, Leah Lawson, Carly Lynch, Olivia Marsan, Eve McDermott, Kathryn McDonagh, Ruby McSherry, Grace Mickelson, Alexis Mignano, Yae Young Min, Leah Minsek, Abby Mitchell, Claire Montague, Mya Morabito, Nicholas Morehouse, Dylan Munger, Kara Murphy, Allison Neak, Braden Olmstead, Garrett O'Loughlin, Jordi Padros, Philip Passero, Isabella Perdigoto, Anna Pippenger, Giovanni Puglia, Elmer Pulla, Sabrina Quirino, Elizabeth Rainey, Kassiera Raymond, Abigayle Retter, Kaylie Rich, Alexander Rigdon, Brinett Rodriguez, Alexander Rogg, Matthew Ruffler, Joshua Sam, Kevin Sari, Sydney Scalzo, Elliott Schemm, Elliet Schriver, Rose Schuette, Sarah Seo, Aili Seppa, Meaghan Sheedy, Callie Silvestri, Zachary Simpson, Veronica Snyder, Dillon Stedman, Blake Stephens, Connor Sterling, Diya Sukumaran, Colin Swinford, Andrew Taborsak, Noura Tazi, Madison Tierney, James Toscano, Avery Trach, Austin Usaty, Nina Vanjur, Katrina Wang, Cassandra Williams, Renissa Williams, Christopher Wologodzew, Victoria Wunderlich, Guy Zegarelli and Ryan Zimmitti.

High Honors

John Allen, Anthony Alleva, Ashley Andreotto, Jemima Bagula, Kyle Bennett, Elizabeth Berry, Hailey Best, Adriana Bubbico, Cody Burch, Malachi Caldwell, Peter Cardenas, Brennan Carlson, Kate Carlson, Ryan Carlson, Sergio Chanchavac, Conor Coffey, Kenneth Cook, Cayden Creagh, Gretchen Davis, Anna DeBellis, Theodore Dietter, Hady Elmahy, Giovanni Esposito, Aidan Ezra, Charlotte Fusco, Penelope Gallego, Brayden Ganser, Samuel Garcia, Madisyn Gaudio, Emma Gautrau, Steven Goetz, Amyra Grasso, Charles Greiner, Owen Haldin, Ruby Hangac, Conner Haug, Allison Higgins, Natalie Hulton, Morgan Hurlburt, Bryce Isquith, William Johnson, Rose Kelly, Bryce Lewis, Tyrek Lindsay, Ashton Manaog, Nickolai Marques, Zachary Mars, Bryce Mathew, Julia Meadows, Nicolas Monroy, Jack Morrison, Brendan Mulvihill, Kyahmi Na, William Nichols, Rafael Pagan Benitez, Timothy Peloso, Julisa Peralta, Chase Poodiack, Owen Poodiack, Gavin Pullen, Nicole Reiske, Reagan Rivera, Aidan Robles, Breanna Robles, Priscilla Rodriguez, Claudia Rogg, Henry Runyan, Brady Shields, Aidan Smith, Leah Smith, Justin Strempski, Amand Szollosy-Hallock, Landon Tannone, Ariana Taylor, Mark Telesca, Hannah Trowbridge, Jordan Tuttle, Owen Vaughan, Jia Jun Wang, Baker Waters and Erinn Williams.

Honors

Simone Anderson, Faith Blank, Haley Burlinson, Emely Castillo, Frank Conklin, Ivy Cosentino, Shelby Curry, Amelia Define, Lindsey Deldin, Tierney Dugdale, Brendan Evans, Matthew Fein, Jesse Figueiredo, Daniel Figueroa, Liam Flynn, Hudson Ford, Logan Galloway, Jillian Gillotti, Everett Gronbach, Kerri Guaman, Mike Guaman, Diana Jara Pulla, Zoe Kiser, Justin Klimowich, Katelyn Klimowich, Joseph Laedke, Chloe Lent, Tynan Lim, Jacob Losito, Usiel Magana, Fabian Marques, Alexis McBride, Makayla Meehan, Alex Mejicango, Alex Mendes, Colin Merrill, Brent Mongan, Quinn Mullen, Clinton Murphy, Madison NeJaime, Andrew Osvalda, Michalen Patzig, William Pavlinsky, Alexander Pelletier, Cameron Perez, Joshfredu Pineiro-Diaz, Chayten Prashant, Katherine Ramos, Nicholas Ramsawak, Gabriella Rodrigues, Julian Roman, Mia Rosenhagen, Abbey Sarich, Olivia Schulta, Hayden Smith, Liam Sullivan, Parker Swinford, Alex Thibodeau, Thomas Toscano, Olivia Tovino, Lyra Trimarchi, Nevaeh Trombetta, Jonas Veleas, Erik Wagher, Paul Weber, Dashia Wells, Annie Ye and Camila Zhunio.

Grade 6

Highest Honors

Julia Anderson, Leah Andreasen, Morgan Andrews, Braeden Arias, John Balzi, Mia Baumer, Katelyn Brunner, Brett Carpana, Connor Ciaglo, Samantha Classey, Lex Corson, Christian Cortes, Benjamin Daniels, Evan Espino, James Galbraith, Caroline Gardner, Christopher Gardner, Hunter Garretson, Nikara Garretson, Sophia Gartland, Ryder Gee, Quinn Geier, Ashley Gregory, Seyla Kot, Zachary LaCava, Ruby Latta, Giovana Liu, Anna MacDonnell, Stella Mahlke, Riley Mahon, Aine McInerney, Grace Miller, Jason Muller, Rebekah Newman, Caitlin O'Connor, Louri Oliver, Brady O'Neill, Emily Patrick, Thomas Pilla, Jada Platzer, Hannah Rainey, Ellen Retter, Emerson Riedl, Ryan Roberts, Emily Robitaille, Lilia Rogers, Andrew Rondini, Anthony Ryan, Leanna Ryan, Dylan Salvador, Finlay Savoir, Cienna Schlemmer, Zachary Schneider, Hannah Seo, Mackenzie Shook, Mikaelly Souza, Sophia Spinetti, Abigail Staib, Arden Stamper, Maxwell Stephens, Carl Tackett, Charlie Vaughey, Rachel Waight, Collin Walsh, Kaia Wotzak, Virginia Zapletal and Brandon Zhang.

High Honors

Marc Barnhard, Photini Bass, Michel Bladt, Gabrielle Blevins, Brendan Boland, Andrew Bologna, Maya Bosanac, Sebastian Brown, Shannon Buckley, Keira Cabigon, Jasmine Cabrera, Caleb Cerra, Irene Chen, Logan Corson, Avery Dayton, Madison Deakin, Benjamin Demko, Dylan Deokarran, Noah Fuller, Matthew Georgoulis, Alexsa Gile, Nathan Gray, Chelsey Hrostek, Hein Htet, Rihanna Ivery, Jillian Jaskolka, Karan Karkhanis, Morgen Kleppin, Caitlin Lavallee, Conner Lehmacher, Liam MacKessy, Meghan MacLaren, Troy Madrio, Katelyn McGuire, Lyla Mellen, Graham Mitchell, Abigail Noonan, Elliott Noonan, Eres Noonan, Zosia Olejniczak, Amy Passero, Evan Perrenod, Landon Pokrinchak, Peter Polo, Roman Quinn, Adam Roberts, Kiana Ruiz, Amelia Sabatino, Cameren Saldana, Daniela Sari, Ben Schipul, Kassidy Selmani, Sarah Shaikh, Kyleigh Stellato, Matias Usher, Francisco Vazquez, Daniel Vrba, Madeleine Walsh and Derrek Zhang.

Honors

Ella Albert, Avery Backer, Sophie Barrett, Madeline Bell, Caitlynn Bennett, Ryan Bohrman, Aiden Bozek, Matthew Cable, Seamus Cahalan, Kaitlynn Carlson, Shannon Conley, Tyler Cossari, Jack Costable, Sophie Crossfield, Saniya Denton, Luca Dinho, Thomas Drazkowski, Kaylee Encalada, Andrea Espinoza, Logan Freeman, Kylee Galella, Myles Gronbach, Taylor Gulack, Anae Guzman, Ryan Haleks, Izabella Herbert, Sean Hoyt, Devin Jones, Harper Knapp, Michael Lane, Ryder Langlois, Sandra Lopez Pereira, Jeremiah MacDonald, Ryan Manka, Morgan Marano, Justino Martins, Jocelyn McBride, Chloe Milczarski, Grace Mingachos, Matthew Morales, Keanu Na, Matthew Napoli, Kenneth Nasi, Michael Natoli, Adam Oberc, Shelby O'Brien, Joshua Peburn, Elisabeth Pfaff, Emilee Pickup, Alana Pimentel, Maximillian Probst, Daniel Ramsawak, Emma Raymond, Kiera Robertine, Gabriella Rohlsberger, roeMarc Rosenthal, Joseph Russell, Mailyn Santana, Danilo Scalzitti, Michael Serbia, Jayden Shelton, Nicholas Solomon, Keira Sosbe, Matthew Spinner, Annabelle Sterling, Emily Strever, Gabriella Suarez, Maggie Sumara, Trevor Sweet, Ty Szigeti, Kameron Taylor, Aiden Templeton, Carlos Trujillo, Nahim Uddin, Brianna Usher, Luis Vazquez, Lucas Vilorio, Skylin Watkins, James Welsh and Katherine Zhunio.