Students earn honors at New Milford High School

The following students were named to the New Milford High School honor roll for the first marking period of the 2019-20 academic year:

GRADE 12

HIGHEST HONORS

Lindsey Adamou, Daniel Andrade, Nicholas Bon Tempo, Tatum Bowes, Brittany Carroccio, Nicole Chodack, Julia Colley, Liberty Corbett, Paige Duffany, Emily Grabner, Andrew Grinnell, Olivia Hallacker, John Hayes, Madelyn Hurlburt, Kallie Johnson, Owen Kwan, Emrin Leclair, April Li, Allan Lian, Luka Liguori, Alyssa Lombardo, Katherine Lukens, Helen Ma, Tia Makowicki, Kevin Meskill, Colin Murphy, Ryan Murphy, Grace Oliver, Lyndsey O'Marra, Eliza Peery, Jennifer Quaintance, Austin Reed, Tori Roberts, Joshua Schutz, Madilyn Siwek, Abhimanyu Sukumaran, Emilia Tesoriero, Kaley Toth, Nicole Vivian, Jason Zhang and Malin Zucca.

HIGH HONORS

Omar Afifi, Rebecca Aguiar, Samina Ahmed, Dominic Alleva, Luke Anderson, Joseph Arlands, Adrian Armamento, Anne Baggott, Mykenzee Baier, Matthew Barrett, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Kyle Beebe, Taylor Bentley, Connor Benvenuti, Zachary Best, Jessie Bilotta, Justin Bitteker, Garrett Boardman, Matthew Bouzakis, Mackenzie Brady, Justin Burlinson, Jonathan Calubaquib, Cassandra Campbell, Alexandra Carroccio, Emma Chamberlin, Louis Chiarito, Payton Cowan, Nolan Cushman, Jose Davila, Zachary Deakin, Alyssa Delaney, Sean Donahue, Kasey Donnelly, Ader Duarte, Dominic Eannacony, Donovan Eannacony, Justin Eastman, Samuel Edwards, Jenna Epstein, Ashley Escobar, Sophia Fallanca, Molly-Lynn Farquharson, Sarah Fender, Harrison Ford, Luke Foster, Sara Greiner, Jaden Herbest, Tyler Hottes, Ashton Ivey, Anthony Izzo, Devin Jasso, Justin Jennings, McKenzie Kleppin, Adam Kunic, Leroy Kwok, Katherine LaCava, Abigail LaPoint, Jessica Learson, Dylan Leddy, Mathews Leite, Bleona Lekaj, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Thomas Lewis, Brianna Logan, Nicholas Maia, Makenna March, Abigail Mars, Valerie Martarella, Sidney Martin, Madisyn Martinelli, Benjamin Matthews, Brianna Maxaner, Ryan McDougal, Emilio Mejias, Sara Molella, Sarah Morris, Nathan Mulder, Carley Murphy, Morgan Pagel, Kyle Paist, Margaret Pascento, Juliana Rella, Emma Richieri, Nicholas Ruffler, Reginarose Ryan, Jack Schipul, Grace Schuette, Katherine Sherry, Jacob Smith, Nathaniel Smith, Sopier Soeum, Paige Spinner, Ella Stewart, Jordyn Strati, Nicole Sundstrom, Lauren Tannone, Mariya Tazi, Makayla Terrillion, Emily Toth, Jonathan Toth, Breanna Tucker, Jefferson Vieira, Madison Weeks, Autumn Wolf, Madison Wood, Tanner Wozney and Jack Zegarelli.

HONORS

Mahbuba Akter, Benjamin Balstad, Craig Benvenuti, Connor Bladt, Alexis Blandino, Daniel Bologna, Taylor Briggs, Briana Brigman, Isaac Chamreun, Nicholas Chiacchia, Amanda Clark, Geovanna Coelho, Lee Joaquin Conlu, Gillian Corgan, Anthony Cousens, Christopher Cyr, Isabella Damiano, Michael Define, Patrick Demko, Ian Donahue, Michael Dudow, Patrick Dwyer, Damien Edel, Jacob Erickson, John Fitzmaurice, Yelitsa Flores, Justin Forero, Branndon Fuller, Kacie Gavilanes, Robert Genao, Jason Golembeski, Garrett Gorsuch, Kristen Grabner, Emma Harvison, Brian Hinger, Lily Hutchinson, Scott Klimowich, Johnathan Letizia, Alex Lipari, Devyn Looney, Logan Maciel, Dylan Magner, Matheus Martins, Danielle McNab, Jesse Meadows, Jillian Melendez, Vincent Miller, Luke Mirabito, Anthony Mitchell, Jared Morris, Aidan Murphy, Eric Murphy, Zachary O'Brien, Erinn O'Hara, Matthew O'Hara, Rene Ortega Gomez, Kelsey O'Sullivan, Daniel Osvalda, Gerson Page, Mia Picarelli, Aurora Preusse, Samantha Primavera, Jack Puglisi, Glenda Pulla, Caio Quirino, Grace Reardon, Brandon Rigdon, Isabella Rinaldi, Piper Robinson, Mary Rocca, Christopher Rodrigues, Christian Rodriguez, Nicholas Romandi, Maxwell Sarich, Skylar Schaab, Anna Silva, Marianna Siscoutto, Adarra Smith, Maxwell Steiger, Anthony Taveras, Jack Teplica, Allison Thomas, Connor Thomas, Daniel Vitarello, Charles Vogt and Evan Wologodzew.

GRADE 11

HIGHEST HONORS

Joshua Abel, Cole Allen, Kyle Barnhard, Tamas Biro, Shannon Busnel, Jackson Caldwell, T Carpenter-Berendsohn, Chloe Chemero, Sophia Conklin, Nathaniel Cramer, Nicholas Davidson, McKenzie Dayton, Sophia Delohery, Heather Dempsey, Sharon Dogbo, Ana Flood, Julia Frey, Robert Harkin, Tyler Holm, Tristen Kayfus, Jillian Kenny, Madison Lafontan, Justin Leclair, Dylan Lewis, Kylie Logan, Matthew Marano, Jessica Matson, Ian McNulty, Sophia McSherry, Jessica Miller, Skylar Mink, Matthew Plancon, Erik Quaintance, Cassidy Ranno, Daniel Rizvic, Gabriel Rocca, Kati Seppa, Nakita Singh, Hannah Spinner, Elena Stephens, Brooke Thibodeau, Veronica Tierney, Jordan Zarabet and Shae Zeitler.

HIGH HONORS

Abdullah Abrar, Joao Lucas Alexandre, Sherson Alvarez, Madison Antonucci, Brian Armstrong, Christopher Baccari, Natalie Bailey, Jessica Baranowski, Nicollette Barile, Elle Bechtold, Jakob Berney, Marielle Bianchi, Peter Blunt, Kerith Bradshaw, Eduardo Bras, Avery Briggs, Julia Cascone, Vijay Chandra, Jenna Couillard, Adam Crispo, Christopher Davidson, Carolynn DeBellis, Connor Delpha, Madison Devine, Jazmine Dionne, Claire Doychak, Roxanne Edel, Olivia Esposito, Collin Farr, Lohanna Ferreira, Richard Ganser, Kenna Gavel, Khiya Harris, Matthew Hernandez, Dakota Incorvaia, Jordyn Ingram, Harrison Joffrion, Ethan Jung, Charlotte Kelly, Avery Langlois, August Latta, Nathan Lawson, Nicholas Lessa, Alec Llerena, Rosemund Lowe, Abigail Luis, Isabella Luis, Ryan Lull, Ciara Lynch, Collette Lynch, Amanda Manaog, Hannah Mattison, Chelsea McKay, Nicole McNab, Kelsey Mendoza, Caitlyn Merritt, Preston Meyer, Kiley Montague, Lana Myles, Amanda Neeb, Shayne Nyce, Hannah O'Connor, Trevor O'Neil, Ayden O'Neill, Emma Padros, Shannon Palmer, Fiona Paredes, Christina Pascento, Jeremy Patzelt, Navia Payano, Maia Quirk, Landon Raymond, Richard Remias, Brandon Riley, Dylanie Rivera, Jarrett Rivera, Tyler Rogg, Ezra Rosenberg, Ella Rufa, Emily Smith, Riley Smith, Caroline Snowdon, Madigan Sotelo, Thea Spinner, Michael Sterk, Samuel Tarrant, Olivia Taub, Hayley Telesca, Amanda Tesoriero, Elizabeth Usher, Jack Valentine, Lilian Vito, Sabella Volansky, Alex Wagner, Isabella Weber, Ryan Whelan, Katlyn White, Cory Woolley, Jason Zimmitti and Grace Zona.

HONORS

Adriana Alfano, Ciara Anderson, Dereck Angulo, Jonathan Arturi, Saumya Awasthi, Isabella Baggott, Brooke Barbieri, James Bishop, Carly Blinston, Lillian Boisvert, Briannah Bordoy, Julia Botelho, Kylie Bourjeili, Jason Christos, Jack Coloneri, Alessandra Cordero, Pamela Cordova, Alexandra DaSilva, Matthew Dugan, Lindsey Federowicz, Aiden Ferrante, Eric Garcia, Isabella Gimenez, Gianna Gueli, Adrian Guzman, Savannah Hancock, John Rowland Hanley, Andrew Hartmann, Dylan Haug, Adriana Herron, Jesse Hoffman, Cameron Hovey, Emily Hrostek, Kellie Jackson, Timothy Jellen, Ashley Johnson, Mackenzie Kean, Sharaia Kerlew, Morgan Killen, Callie Lacey, Devin Lee, Marshall Littlefield, Chloe Lounsbury, Logan Lucas, Madison Lucas, Kathryn Lynch, Ralph MacDonald, Jack Mackenzie, Grace MacKessy, Nevan Marquardt, Alexa Messina, Michael Muller, Saray Ortiz, Alexander Page, Ankush Patel, Zachary Pelletier, Sebastian Pichardo, Abigail Portelance, Jesse Pruchnik, Alex Puglisi, Logan Robertine, Eileen Romano, Dylan Ros, Evan Rountos, Christ Salinas-Sanchez, Hunter Schappach, Madison Schell, Elsa Shaikh, Jack Sorbara, Skylar Sotomayor, Erik Staib, Megan Stechmann, Paige Swinford, Paige Tannone, Jonathan Tarbet, Rachael Tomanelli, Nicholas Tomasello, Benjamin Toussaint, Stacy Trinidad, Sasha Varghese, Christiana Vinhateiro, Alexander Vochis, Madlyn Warren, Cassandra Way, Julia Wheeler, Terrell Williams and Marlon Yunga.

GRADE 10

HIGHEST HONORS

Taylor Balzi, Joshua Berkun, Brandon Campbell, Annabelle Colonna, Jayson Donaldson, Lianna Dorosh, Sarah Falder, Clarissa Garza, Julia Gearing, Windsor Golembeske, Laura Grasso, Susan Hackett, Emma Henderson, Cameron Kozlowski, Ian Lee, Jacob Lee, Evan Lindner, Jason Loser, Riley Mahlke, Gracie Marello, Bronwyn Metz, Lacey Meyer, Trinity Mink, Samantha Murphy, Ngoc Nguyen, Ryan Parker, Nicholas Peburn, Ishaani Pradeep, Raj Reddy, Anthony Romaniello, Karla Romero, Matthew Showalter, Francesca Spindle, Kelsey Stewart and Madelaine Sweeney.

HIGH HONORS

Abdull Abraheem, Jonah Acuff, Aynis Ahmed, Megan Almeida, Caralyn Anderson, Noah Anderson, Shannon Anderson, Olivia Arasim, Owen Arias, Rosemary Ayala, Louis Baumer, Kierra Baur, Sarah Beck, Jordan Beebe, Timothy Bensema, Isabelle Bergman, Abigail Berisha, William Blaine, Kyle Boland, Christopher Bon Tempo, Katharine Bouzakis, Sara Brescia, Anna Burns, Griffin Busch, Joseph Cafiero, Nicholas Carlucci, Jake Carpentieri, Cameron Carroccio, Nicholas Chiarito, Grace Christian, Maya Clancy, Ryan Classey, Morgan Colp, Christopher Cortez, Jack Cossari, Aiden Crossfield, Felicia Crowley, Gabriella Dane, Claire Daniels, Johssa Daniels, Quinn Danvers, Brandon Deldin, Madison Dunlap, Emily Dunn, John Ellis, Leah Farrell, Patrick Fergus, Kayla Fierko, Kianna Flynn, Isis Gallegos, Gina Galligan, Megan Granja, Sloan Gubner, Kamryn Gulack, Ethan Hardy, John Heaton, Annalee Holcomb, Katelyn Hornkohl, Deanna Jackson, Zoe Johnson, Michael Kwan, Isaiah Lammie, Julia Lane, Aidan Lavallee, Bleart Lekaj, Casey Lenihan, Aidan Leo, Megan Lipari, Kayla Machado, Anichka Malachi, Katherine Mang, Sarah Marcos, Donny Mazzella, Samantha McCaughan, Dana McKechnie, Cameron Milot, Emmaline Moore, Aiden Mulligan Brown, Kyle Murphy, James Najera, Trishma Nandi, Pamela Oliveira, Nathan Perrault, Maximus Piel, Tyler Pilch, Nathan Pinochet, Miles Pokrinchak, Kristina Polo, Brandon Rey, Alistair Riney, Brenda Rojas, Sarah Rondini, Steven Sanford, Mya Sheehan, Alyssa Shelton, Gabriel Sopko, Julia Sparaco, Braydon Stellato, Joseph Sturino, Christopher Suttmeier, Donovan Sweeney, Andrew Sypko, Kristen Taylor, Maya Val, Sarah Vial, Jack Walsh, Wreden Wandeloski, Vicky Ye and Tyler Zito..

HONORS

Alissa Arnold, Madisyn Avallone, Reegan Blore, Griffin Bock, Logan Boisvert, Ashley Bowe, Jhoana Calle, Katie Carcaldi, Michael Carpinelli, John Buster Comaskey, Zackary Cordero, Emma Deakin, Graham Faulds, Nolan Freeman, Michael Gartland, Victoria Gentile, Cassandra Giancaspro, Jeremiah Gittens, Grace Graham, Nicholas Grahame, Lucas Gustas, Grace Hengel, Tyrese Hopkins, Carl Hoyt, Max Jehu, Brett Kornhaas, Dylan Krepil, Samantha Learson, Cassandra Logan, Isabel Loria, Madison Lovello, Jacob Mangels, Liam McInerney, Ashley McLean, Joshua McMinn, Julia McMullin, Trevor O'Loughlin, Tiana Pennywell, John Pomavilla, Charles Pongsamorn, Elijah Reyes, McKenna Riedl, Matthew Rivard, Nixon Rivera, Zachary Robinson-Lisee, John Romano, Joel Sari, Sydney Slupatchuk, Brett Snyder, Trevor Sproule, Caroline Staller, Russell Stevens, Dillon Thomas, Michelle Thomas, Evelyn Toth, Gilbert Toussaint, Brayden Tripler, Breckin Tuz, Isabelle Vazquez, Matthew Viserto, Emma Wagner, Ava Waldmann, Jason Wallace, Asim Went-Iljazi, Olivia Wilson and Dillon Wozney.

GRADE 9

HIGHEST HONORS

Lugin Afifi, Taormina Amelio, Mia Antonucci, Hanna Bartmon, Emma Boothby, Alexa Buffa, Sarah Bundy, Dylan Caldwell, Justin Chodack, Sophia Christos, Daniel Csepke, Thomas Dardis, Marco DeLima, Isabel Delpha, Noah Dieterle, Cayla Do, Valerie Escobar, Aidan Ezra, Jennifer Ferreira, Anthony Garten, Marissa Gillette, Kaitlyn Goetz, Mike Guaman, Remington Hafer, Madison Jewell, Sydney Kelleher, Kylie Lane, Leah Lawson, Carly Lynch, Ashton Manaog, Zachary Mars, Olivia Marsan, Bryce Mathew, Eve McDermott, Ruby McSherry, Julia Meadows, Alexis Mignano, Yae Young Min, Leah Minsek, Claire Montague, Nicholas Morehouse, Quinn Mullen, Kara Murphy, Allison Neak, Philip Passero, Timothy Peloso, Anna Pippenger, Giovanni Puglia, Elmer Pulla, Amanda Quinn, Sabrina Quirino, Elizabeth Rainey, Kassiera Raymond, Abigayle Retter, Alexander Rogg, Joshua Sam, Elliet Schriver, Rose Schuette, Aili Seppa, Meaghan Sheedy, Aidan Smith, Leah Smith, Connor Sterling, Diya Sukumaran, Colin Swinford, Andrew Taborsak, Madison Tierney, Sania Toprani, Baker Waters, Cassandra Williams, Amanda Williamson, Christopher Wologodzew, Victoria Wunderlich, Camila Zhunio and Ryan Zimmitti.

HIGH HONORS

Abu Abdullah, Aaron Abramson, Jayden Alfano, John Allen, Anthony Alleva, Ashley Andreotto, Matthew Batista, Elizabeth Berry, Hailey Best, Alex Bitteker, Cody Burch, Peter Cardenas, Kate Carlson, Ryan Carlson, Nicholas Carroccio, Kayleen Chabla, Nicholas Coloneri, Matthew Comfort, Cayden Creagh, Julia Dacampo, Anna DeBellis, Shania Deokarran, Theodore Dietter, Lexi Donnelly, Westin Doud, Giovanni Esposito, Brendan Evans, Jennifer Ferreira, Evan Gabianelli, Madisyn Gaudio, Collin George, Lauren Gianos, Steven Goetz, Charles Greiner, Kerri Guaman, Owen Haldin, Hannah Hallacker, Ruby Hangac, Conner Haug, Isu Hong, Natalie Hulton, Morgan Hurlburt, Bryce Isquith, Claire Joffrion, William Johnson, Mia Kelleher, Rose Kelly, Grace King, Zoe Kiser, Evan Klimowich, Katelyn Klimowich, Conner Martinelli, Alexis McBride, Kathryn McDonagh, Alex Mejicango, Grace Mickelson, Mya Morabito, Jack Morrison, Madison NeJaime, Braden Olmstead, Garrett O'Loughlin, Jordi Padros, Elanora Pease, Isabella Perdigoto, Cameron Perez, Adriana Pohlman, Chase Poodiack, Owen Poodiack, Chayten Prashant, Nicholas Ramsawak, Nicole Reiske, Alexander Rigdon, Breanna Robles, Brinett Rodriguez, Claudia Rogg, Henry Runyan, Helen Salinas, Abbey Sarich, Sydney Scalzo, Nicole Schutz, Rebecca Scoular, Sarah Seo, Brady Shields, Callie Silvestri, Hayden Smith, Veronica Snyder, Micayla Tarby, Ariana Taylor, Noura Tazi, Mark Telesca, Alex Thibodeau, Emma Tomaselli, Jordan Tuttle, Nina Vanjur, Owen Vaughan, Jonas Veleas, Erik Wagher, Jia Jun Wang, Paul Weber, Renissa Williams, Guy Zegarelli and Olivia Zeitler.

HONORS

Afolakemi Adeyeni, Simone Anderson, Jemima Bagula, Harrington Bayas, Kyle Bennett, Joseph Biro, Andrew Brown, Haley Burlinson, Malachi Caldwell, Ana Canonico, Brennan Carlson, Conor Coffey, Jake Coniglio, Frank Conklin, Kenneth Cook, Shelby Curry, Tierney Dugdale, Hady Elmahy, Liam Flynn, Charlotte Fusco, Brayden Ganser, Amyra Grasso, Jack Hartmann, Riley Herring, Lila Kelly, Jordan Kusterer, Timothy Larmore, Timothy Larson, Chloe Lent, Bryce Lewis, Tynan Lim, Tyrek Lindsay, Daniel Malumphy, Makayla Meehan, Alex Mendes, Dylan Morris, Brendan Mulvihill, Kyahmi Na, Katie Negrao, William Pavlinsky, Ava Perino, Sarah Pinto, Hans Pitt, Ryan Pliego, Gavin Pullen, Kaylie Rich, Althea Rivera, J Robinson-Witherspoon, Aidan Robles, Crystal Salinas, Kevin Sari, Zachary Simpson, Keane Stanton, Blake Stephens, Emma Stimpfl, Jhonutan Sumba, Parker Swinford, Landon Tannone, Lyra Trimarchi, Jo-Jo Wallace, Katrina Wang, Ella Waupotic, Erinn Williams, Mackenzie Wilson and Annie Ye.