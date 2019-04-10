Students earn honors at New Milford High School
The following students were named to the New Milford High School honor roll for the second marking period of the 2018-19 academic year:
GRADE 12
HIGHEST HONORS
Emily Arasim, Isabella Bianchi, Emma Bruzzi, Nicholas Cavuoto, Jillian Ciaglo, Timothy Cianciolo, Stephannie Cordeiro, Madeline De La Parra, Kathleen Delaney, Clark Ellis, Emily Farr, Laura Gangell, Karley Greene, Emma Greene, Leah Grill, Hannah Kenny, Liam Lacey, Alexandra Lamorte, Jacob Matthews, Satil Moni, Amelia Moschitta, Sean Murphy, Logan Myles, Eli Nahom, Colleen O'Connor, Christina Onorato, Emily Papp, Thomas Portelance, Ashley Ribeiro, Anna Santarelli, Emma Street, Delaney Wallace and Trevor Zupcoe.
HIGH HONORS
Mackenzie Antonucci, Samuel Bayers, Mackenzie Beck, Jessica Berkun, Lily Blanchard, Tyler Bowe, Samantha Burns, Skylar Busch, Katelynn Calderon, James Cannizzaro, Christopher Caraluzzi, Olivia Casa, Michael Cavuoto, Maylai Chamreun, Hannah Clark, Tori DeJulia, Samantha Ehrenberg, Abigail Farrell, Conor Fergus, Melanie Genao, Hayden Giampietro, Samantha Guardino, Kaiya Gulack, Eric Habjan, Elena Harcken, Matthew Hassiak, Colin Hollister, William Horvath, Abby Hunniford, Caitlin Jellen, Ashley Jennings, Aradhana Kainth, Aleksandra Kanacki, Rajinder Kandhari, Zachary Kay, Tristan Lee, Alyssa Malsin, Nicole Mang, Benjamin Marano, Julia March, Alexander Mars, Trey Martin, Ryan McNulty, Elizabeth Meskill, Mariana Miranda, Brooke Morabito, Elizabeth Norcross, Collin O'Brien, Chloe Onorato, Joanne Ortiz, Grace Panos, Hailey Ploga, Nathan Pongsamorn, Alessandra Prontelli, Michael Rafferty, Kayleigh Rafferty, Annessa Ririe, Jack Rodriguez, Leonelly Romano, Kimberlyn Romero, Nicholas Rufa, Sydney Ruiz, Lisanny Sanchez, Olivia Showalter, Madisun Slupatchuk, Julia Smialek, Olivia Smith, Madalyn Smith, Claire Sproule, Olivia Squeglia, Matthew Sterk, Brooke Strand, Souraya Taouil, Emily Thompson, Reese Titmas, Janine Torre, Ivanna Torres-Gierbolini, Andre Vial, Julie Voyez, Amanda Walitynski, Kendall Williams, Michaela Zegarelli, Karolina Zimny and Rebecca Zullo.
HONORS
Mohamed Ahmed, Kayvon Atherton, Lyla Belansky, Madison Bielmeier, Christiana Blank, Caitlyn Blunt, Charlotte Bunt, Stephanie Cafiero, Conner Caridad, Luke Chastain, Nicholas Chuisano, Jackson Cramer, Sophie Danish, Bennett Danvers, James Day, Tiffany Dessureau, Robert Dogbo, Shayn Donaldson, Morgan Donnelly, Jenna Drahota, Alexa Duncan, Jacqueline Failla, Zachary Fisher, Britney Flores, Peter Folchi, Frederick Foshay, Caleb Gaylord, Benjamin Heaton, Justin Howard, Kevin Hughes, Amy Jordan, Ryan Kayfus, Dillion Kessman, Jenny Lin, Ryan Logan, Sophia Loria, Nicholas Magnante, Lilly McDermott, Joseph Moore, Rachael Morrissey, Brandon Muckerman, Laura Nevins, Makayla Pariseau, Caroline Parsons, Alyssa Parsons, Brittany Peet, Ryan Rawoof, Katherine Roche, Ashley Rosenbergen, Faith Rosenhagen, Shelby Ruiz, Emily Sanford, Brooke Sheehan, Carly Sheridan, Connor Stahl, William Stanton, David Steele-Kimball, Kevin Terry, Ryan Thibodeau, Kamryn Thibodeau, Zachary Titmas, Emma Trimarchi, Anthony Trocchio, Joseph Tuthill, Spencer Vanek, Ryan Weeks, Connor Woods and Sierra Woods.
GRADE 11
HIGHEST HONORS
Lindsey Adamou, Omar Afifi, Kyle Beebe, Justin Bitteker, Nicholas Bon Tempo, Mackenzie Brady, Nicole Chodack, Julia Colley, Payton Cowan, Zachary Deakin, Justin Eastman, Victoria Giancaspro, Jaden Herbest, Lily Hutchinson, Ashton Ivey, Emrin Leclair, Dylan Leddy, Bleona Lekaj, April Li, Helen Ma, Valerie Martarella, Jared Morris, Ryan Murphy, Colin Murphy, Grace Oliver, Eliza Peery, Jennifer Quaintance, Austin Reed, Tori Roberts, Reginarose Ryan, Joshua Schutz, Madilyn Siwek, Abhimanyu Sukumaran, Emilia Tesoriero, Kaley Toth and Jason Zhang.
HIGH HONORS
Samina Ahmed, Mahbuba Akter, Dominic Alleva, Luke Anderson, Daniel Andrade, Grace Andrejczyk, Joseph Arlands, Adrian Armamento, Tanya Baranov, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Lateka Bellafantie, Taylor Bentley, Connor Benvenuti, Craig Benvenuti, Jessie Bilotta, Connor Bladt, Alexis Blandino, Garrett Boardman, Matthew Bouzakis, Tatum Bowes, Taylor Briggs, Jonathan Calubaquib, Cassandra Campbell, Alexandra Carroccio, Brittany Carroccio, Emma Chamberlin, Nicholas Chiacchia, Louis Chiarito, Amanda Clark, Geovanna Coelho, Liberty Corbett, Nolan Cushman, Christopher Cyr, Isabella Damiano, Sean Donahue, Kasey Donnelly, Paige Duffany, Samuel Edwards, Ashley Escobar, Ryan Fitzgerald, Luke Foster, Garrett Gorsuch, Emily Grabner, Kristen Grabner, Olivia Hallacker, Emma Harvison, John Hayes, Alexa Hollister, Tyler Hottes, Madelyn Hurlburt, Anthony Izzo, Scott Klimowich, Owen Kwan, Leroy Kwok, Katherine LaCava, Abigail LaPoint, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Thomas Lewis, Allan Lian, Luka Liguori, Brianna Logan, Katherine Lukens, Abigail Mars, Madisyn Martinelli, Diego Martinez, Benjamin Matthews, Brianna Maxaner, Ryan McDougal, Emilio Mejias, Kevin Meskill, Kylie Mikita, Sarah Morris, Nathan Mulder, Carley Murphy, Eric Murphy, Lyndsey O'Marra, Kyle Paist, Margaret Pascento, Mia Picarelli, Grace Reardon, Benjamin Rivard, Piper Robinson, Nicholas Ruffler, Colleen Ryan, Maxwell Sarich, Jack Schipul, Jacob Smith, Paige Spinner, Jordyn Strati, Makayla Terrillion, Bryce Titus, Jonathan Toth, Emily Toth, Nicole Vivian, Madison Weeks, Autumn Wolf, Madison Wood, Tanner Wozney and Malin Zucca.
HONORS
Izabelly Afrem, Anne Baggott, Rachel Bagula, Mykenzee Baier, Matthew Barrett, Zachary Best, Daniel Bologna, Briana Brigman, Justin Burlinson, Carla Campoverde, Lee Joaquin Conlu, Kevin Costello, Sydney Crookshank, Jose Davila, Michael Define, Alyssa Delaney, Gabriela Deoliveira, Donovan Eannacony, Damien Edel, Jenna Epstein, Sophia Fallanca, Molly-Lynn Farquharson, Garred Farrell, Sarah Fender, John Fitzmaurice, Justin Forero, Branndon Fuller, Kacie Gavilanes, Robert Genao, Jason Golembeski, Justin Gonzalez, Jack Granja, Andrew Grinnell, Brian Hinger, Devin Jasso, Justin Jennings, Kallie Johnson, McKenzie Kleppin, Jessica Learson, Mathews Leite, Johnathan Letizia, Alex Lipari, Alyssa Lombardo, Logan Maciel, Dylan Magner, Nicholas Maia, Tia Makowicki, Sidney Martin, Matheus Martins, Alyssa Mastocciolo, Jillian Melendez, Sarah Mickelson, Vincent Miller, Anthony Mitchell, Erinn O'Hara, Matthew O'Hara, Kelsey O'Sullivan, Daniel Osvalda, Gerson Page, Morgan Pagel, Anthony Picchione, Luke Pliego, Glenda Pulla, Juliana Rella, Brandon Rigdon, Mary Rocca, Christopher Rodrigues, Christian Rodriguez, Grace Schuette, Jack Short, Marianna Siscoutto, Adarra Smith, Nathaniel Smith, Sopier Soeum, Maxwell Steiger, Ella Stewart, Nicholas Sturino, Nicole Sundstrom, Connor Thomas, Jefferson Vieira, Daniel Vitarello, Charles Vogt, Mellyna Walker, Sarah Walsh, Cassandra Way, Evan Wologodzew, Jack Zegarelli and Jake Ziegelmeier.
GRADE 10
HIGHEST HONORS
Joshua Abel, Cole Allen, Kyle Barnhard, Marielle Bianchi, Tamas Biro, Jackson Caldwell, Tyler Carpenter-Berendsohn, Sophia Conklin, McKenzie Dayton, Carolynn DeBellis, Connor Delpha, Heather Dempsey, Sharon Dogbo, Lindsey Federowicz, Ana Flood, Robert Harkin, Tyler Holm, Ethan Jung, Jillian Kenny, Madison Lafontan, Nathan Lawson, Kathryn Lynch, Matthew Marano, Ian McNulty, Sophia McSherry, Skylar Mink, Shayne Nyce, Jeremy Patzelt, Erik Quaintance, Cassidy Ranno, Gabriel Rocca, Nakita Singh, Riley Smith, Hannah Spinner, Elena Stephens, Olivia Taub, Brooke Thibodeau, Veronica Tierney, Sabella Volansky, Jordan Zarabet, Shae Zeitler and Grace Zona.
HIGH HONORS
Abdullah Abrar, Joao Lucas Alexandre, Adriana Alfano, Sherson Alvarez, Ciara Anderson, Madison Antonucci, Saumya Awasthi, Christopher Baccari, Isabella Baggott, Natalie Bailey, Jessica Baranowski, James Bishop, Carly Blinston, Kerith Bradshaw, Julia Cascone, Vijay Chandra, Jack Coloneri, Alessandra Cordero, Nathaniel Cramer, Jennifer Creagh, Adam Crispo, Sophia Delohery, Madison Devine, Claire Doychak, Roxanne Edel, Hannah Fitzgerald, Julia Frey, Kenna Gavel, John Guardino, Adriana Herron, Cameron Hovey, Dakota Incorvaia, Jordyn Ingram, Kellie Jackson, Harrison Joffrion, Tristen Kayfus, Charlotte Kelly, Sharaia Kerlew, Morgan Killen, Callie Lacey, Avery Langlois, August Latta, Devin Lee, Nicholas Lessa, Dylan Lewis, Alec Llerena, Kylie Logan, Rosemund Lowe, Logan Lucas, Abigail Luis, Isabella Luis, Collette Lynch, Mared Maldonado-Diaz, Amanda Manaog, Jessica Matson, Chelsea McKay, Kelsey Mendoza, Alexa Messina, Jessica Miller, Kiley Montague, Amanda Neeb, Hannah O'Connor, Ayden O'Neill, Emma Padros, Shannon Palmer, Matthew Plancon, Abigail Portelance, Maia Quirk, Richard Remias, Brandon Riley, Tyler Rogg, Ezra Rosenberg, Madison Schell, Kati Seppa, Emily Smith, Caroline Snowdon, Michael Sterk, Samuel Tarrant, Amanda Tesoriero, Rachael Tomanelli, Elizabeth Usher, Jack Valentine, Christiana Vinhateiro, Lilian Vito, Alex Wagner, Jessica Waldmann, Isabella Weber, Katlyn White, Terrell Williams, Cory Woolley and Jason Zimmitti.
HONORS
Folasade Adeyeni, Brian Armstrong, Brooke Barbieri, Elle Bechtold, Jakob Berney, Lillian Boisvert, Kylie Bourjeili, Avery Briggs, Shannon Busnel, Evan Carlson, Malo Chapelain, Chloe Chemero, Jason Christos, Nicholas Davidson, John Dawson, Matthew Dugan, Collin Farr, Aiden Ferrante, Richard Ganser, Isabella Gimenez, Alexander Granda, Gianna Gueli, Adrian Guzman, Savannah Hancock, Khiya Harris, Andrew Hartmann, Matthew Hernandez, Dylan Heydet, Emily Hrostek, Timothy Jellen, Mackenzie Kiser, Justin Leclair, Marshall Littlefield, Madison Lucas, Ryan Lull, Ciara Lynch, Ralph MacDonald, Gretchen Main, Nevan Marquardt, Nicole McNab, Caitlyn Merritt, Mali Mesner, Tyler Miller, Lana Myles, Mackenzie-Lee O'Donnell, Fiona Paredes, Christina Pascento, Ankush Patel, Dylanie Rivera, Daniel Rizvic, Eileen Romano, Evan Rountos, Tiffani Saunders, Madigan Sotelo, Thea Spinner, William Strempski, Emma Sumara, Paige Tannone, Jonathan Tarbet, Hayley Telesca, Sasha Varghese, Allegra Vitarello, Julia Wheeler and Kyle Yeomans.
GRADE 9
HIGHEST HONORS
Noah Anderson, Shannon Anderson, Louis Baumer, Sarah Beck, Joshua Berkun, Brandon Campbell, Aiden Crossfield, Claire Daniels, Quinn Danvers, Emily Dunn, Giovanna Esposito, Leah Farrell, Clarissa Garza, Cassandra Giancaspro, Laura Grasso, John Heaton, Emma Henderson, Ian Lee, Jacob Lee, Riley Mahlke, Samantha McCaughan, Bronwyn Metz, Lacey Meyer, Trinity Mink, Emmaline Moore, Ishaani Pradeep, Raj Reddy, Anthony Romaniello, Sarah Rondini, Francesca Spindle, Kelsey Stewart and Cooper Vengrove.
HIGH HONORS
Abdull Abraheem, Aynis Ahmed, Ella Andrews, Olivia Arasim, Owen Arias, Alissa Arnold, Rosemary Ayala, Taylor Balzi, Jordan Beebe, Timothy Bensema, Isabelle Bergman, William Blaine, Kyle Boland, Christopher Bon Tempo, Katharine Bouzakis, Griffin Busch, Joseph Cafiero, Sophia Caraluzzi, Nicholas Chiarito, Grace Christian, Maya Clancy, Ryan Classey, Annabelle Colonna, Ava Connolly, Jack Cossari, Felicia Crowley, Gabriella Dane, Johssa Daniels, Emma Deakin, Brandon Deldin, Matthew DeMarte, Jayson Donaldson, Lianna Dorosh, Madison Dunlap, John Ellis, Sarah Falder, Patrick Fergus, Kayla Fierko, Kianna Flynn, Isis Gallegos, Michael Gartland, Jeremiah Gittens, Windsor Golembeske, Grace Graham, Nicholas Grahame, Susan Hackett, Annalee Holcomb, Zoe Johnson, Robert Karl, Julia Lane, Casey Lenihan, Aidan Leo, Evan Lindner, Megan Lipari, Jason Loser, Kayla Machado, Anichka Malachi, Sarah Marcos, Donny Mazzella, Dana McKechnie, Aiden Mulligan Brown, Kyle Murphy, Samantha Murphy, James Najera, Trishma Nandi, Ngoc Nguyen, Pamela Oliveira, Ryan Parker, Nicholas Peburn, Kiana Pennywell, Miles Pokrinchak, Kristina Polo, Brandon Rey, Alistair Riney, John Romano, Karla Romero, Joel Sari, Mya Sheehan, Matthew Showalter, Sydney Slupatchuk, Braydon Stellato, Joseph Sturino, Andrew Sypko, Kristen Taylor, Brayden Tripler, Maya Val, Sarah Vial, Ava Waldmann and Wreden Wandeloski.
HONORS
Jonah Acuff, Megan Almeida, Caralyn Anderson, Ravenne Atwood, Madisyn Avallone, Kierra Baur, Abigail Berisha, Timothy Blandino, Reegan Blore, Logan Boisvert, Ashley Bowe, Brandon Boylhart, Sara Brescia, Anna Burns, Liam Cahalan, Katie Carcaldi, Jake Carpentieri, Cameron Carroccio, Morgan Colp, Brenda Contreras, Zackary Cordero, Cole Dickinson, Evelyn Eannacony, Nolan Freeman, Julia Gearing, Megan Granja, Sloan Gubner, Kamryn Gulack, Grace Hengel, Tyrese Hopkins, Katelyn Hornkohl, Carl Hoyt, Deanna Jackson, Camryn Johnson, Brett Kornhaas, Cameron Kozlowski, Dylan Krepil, Michael Kwan, Isaiah Lammie, Aidan Lavallee, Samantha Learson, Bleart Lekaj, Cassandra Logan, Isabel Loria, Katherine Mang, Gracie Marello, Javier Martinez, Liam McInerney, Lucy McKay, Ashley McLean, Joshua McMinn, Julia McMullin, Christian Mendoza, Cameron Milot, Tiana Pennywell, Maximus Piel, Tyler Pilch, Nathan Pinochet, John Pomavilla, Ashwin Ram, Elijah Reyes, Matthew Rivard, Zachary Robinson-Lisee, Matthew Rolon, Ethan Shao, Alyssa Shelton, Gabriel Sopko, Trevor Sproule, Russell Stevens, Annika Stuerken, Christopher Suttmeier, Donovan Sweeney, Dillon Thomas, Brandon Titmas, Evelyn Toth, Kally Trudeau, Breckin Tuz, Matthew Viserto, Ben Vito, Emma Wagner, Dillon Wozney, Vicky Ye and Keli Zavatsky.