Students earn honors at New Milford High School
The following students were named to the New Milford High School honor roll for the fourth marking period of the 2017-18 academic year:
GRADE 12
HIGHEST HONORS
Luis-Henrique Amaral, Tyler Barrett, Jacob Berendsohn, Margaret Calbi, Peter Calbi, Nathan Capriglione, Haley Cartolano, Randall Davis, Jacob Dengler, Nicholas DiCandido, Angela DiMascio, Nicholas Doris, Mark Dunn, Tyler Figueiredo, Micayla Flynn, Kayla Foster, Carolyn Gevinski, Katherine Harvison, Tyler Helmus, Mitchell Kastilahn, Amanjit Kaur, Taylor Kersten, Lukas Kugler, Talia Lent, James Lewis, Sarah Marsan, Maggie McKay, Ryan Mondonedo, Viseth Neak, Madeline Neeb, Taylor Nunez, Charles Osborne, Eva Quigley, Julia Quinn, Jared Raines, Elizabeth Schlyer, Jeffrey Schlyer, Kelli Souza, Emily Supsak, Alyssa Svinte, Michael Tarby, Olivia Thalassinos, Ethan Trim, Julia Venezia, Tyler Volansky, Olivia Wetmore, Gregory Winkelstern and Peter Wunderlich.
HIGH HONORS
John Adams, Joseph Alexander, Rachel Allen, Katherine Alzapiedi, Daniel Andrejczyk, Hannah Arasim, Diego Ash, Dillon Ash, Ethan Baur, Marc Belansky, Casey Brown, Makayla Brown, Aidan Busnel, Amanda Cascone, Brenda Chaves, Matthew Clarke, Jacob Colley, Darcy Cook, Abbi Debes, Brianna DeCapua, Abigail DelMastro, Duncan Edel, Nicholas Edwards, Nawal Elmahy, Gabriela Esposito, Conor Ezra, Valerie Ferrante, Whitney Fitzgerald, Alexandra Flachbart, Elizabeth Grabner, Haleigh Grinder, Katherine Grinnell, Maxwell Halberg, Phair Haldin, Hannah Hayes, Jayden Hicks, David Hutchinson, Erick Jellen, Joseph Joffrion, Dylan Keeler, Morgan Leclair, Brianna LeRose, Emily Lessa, Grant Li, America Lopez, Trinity Luis, Allyn Merritt, Tyler Mignano, Devon Miller, Kandyce Miltenberger, William Morris, Gavin Nuremberg, Michael Pascento, Victoria Pascento, Sunita Pfitzner, Emily Prizio, Derek Profita, Kallysia Raymond, Davin Roberts, Brandon Romero, Gabrielle Rossetti, John Santoro, Victoria Schmidt, Ryan Segal, Kaitlin Siegle, Emily Silver, Juliana Sopko, Emily Spagnuolo, Eleanor Steiger, Kathryn Stimpfl, Samuel Taub, Sheah Tooley, Maria Trocchio, Alexis Turian and Kelvy Zucca.
HONORS
Fiona Alexander, Bryan Almeida, Galilee Applegreen, Marissa Barca, Shealyn Baumgarner, Kelsie Baxter, Tyler Biondino, Jaedon Bock, Trevor Bowes, Emily Buser, Erik Byrnes, Julia Clark, Angel Cochran, James Coffey, Payton Coolbeth, Steven Davis, Isabel Feliz, Janine Fosnaugh, Christopher Gesualdi, Sara Grudzwick, Michael Haggerty, Widemise Joseph, Yalena Kamt, Glynnis Killen, Kristen Kornhaas, Michael Lapegna, Alexandra LaPerch, Hannah Littlefield, Noah Lovejoy, Zachary Mangels, Zachary Matson, Corinne McDougal, Rebecca McGee, Amanda Morse, Emily Nevins, Melquisedec Ortiz, Christopher Pesantez, Wilson Pitt, Lorenzo Pusateri, Vincent Rago, Hailey Ranson, Jack Reardon, Barbara Rountos, Olivia Ruiz, David Scheglov, Chase Schuster, Delaney Senior, Skylar Smith, Mika Stetson, Kevin Valenzuela, Eleana Vazquez and Wilmer Yunga..
GRADE 11
HIGHEST HONORS
Emily Arasim, Samuel Bayers, Isabella Bianchi, Tyler Bowe, Skylar Busch, Stephan Cannito, Vivek Chandra, Kathleen Delaney, Clark Ellis, Emily Farr, Abigail Farrell, Emma Greene, Abby Hunniford, Hannah Kenny, Thomas King, Lucas Lago, Alexandra Lamorte, Trey Martin, Jacob Matthews, Satil Moni, Amelia Moschitta, Sean Murphy, Laura Nevins, Colleen O'Connor, Chloe Onorato, Christina Onorato, Emily Papp, Thomas Portelance, Jack Rodriguez, Lisanny Sanchez, Anna Santarelli, Olivia Smith, Claire Sproule, Brooke Strand, Andre Vial and Sierra Woods.
HIGH HONORS
Kayvon Atherton, Lyla Belansky, Jessica Berkun, Madison Bielmeier, Alexander Bissonette, Lily Blanchard, Caitlyn Blunt, Samantha Burns, Stephanie Cafiero, Katelynn Calderon, James Cannizzaro, Christopher Caraluzzi, Conner Caridad, Olivia Casa, Michael Cavuoto, Nicholas Cavuoto, Maylai Chamreun, Luke Chastain, Jillian Ciaglo, Timothy Cianciolo, Hannah Clark, Jackson Cramer, Catelyn D'Amato, Sophie Danish, Madeline De La Parra, Shayn Donaldson, Sarah Doychak, Samantha Ehrenberg, Conor Fergus, Laura Gangell, Kassandra Gant, Karley Greene, Leah Grill, Samantha Guardino, Kaiya Gulack, Eric Habjan, Elena Harcken, Matthew Hassiak, Brianna Hatzmann, Justin Howard, Ashley Jennings, Aradhana Kainth, Rajinder Kandhari, Zachary Kay, Liam Lacey, Tristan Lee, Ryan Logan, Sophia Loria, Nicole Mang, Julia March, Alexander Mars, Lilly McDermott, Elizabeth Meskill, Una Miolla, Mariana Miranda, Joseph Moore, Brooke Morabito, Logan Myles, Eli Nahom, Elizabeth Norcross, Grace Panos, Gina Paradiso, Hailey Ploga, Alessandra Prontelli, Kayleigh Rafferty, Michael Rafferty, Ryan Rawoof, Ashley Ribeiro, Annessa Ririe, Katherine Roche, Kimberlyn Romero, Ashley Rosenbergen, Faith Rosenhagen, Margaret Sartoris, Brooke Sheehan, Olivia Showalter, Madisun Slupatchuk, Julia Smialek, Connor Stahl, Emma Street, Souraya Taouil, Emily Thompson, Reese Titmas, Zachary Titmas, Janine Torre, Spencer Vanek, Julie Voyez, Deanna Whitlow, Connor Woods, Michaela Zegarelli, Karolina Zimny, Rebecca Zullo and Trevor Zupcoe.
HONORS
Mohamed Ahmed, Mackenzie Antonucci, Mackenzie Beck, Christiana Blank, Gillian Boss, Anthony Boucher, Charlotte Bunt, Stephannie Cordeiro, Bennett Danvers, Emily Dawson, James Day, Julia DeFalco, Tori DeJulia, Tiffany Dessureau, Morgan Donnelly, Liam Dower, Arianna Espinal, Bridget Fedigan, Peter Folchi, Frederick Foshay, Caleb Gaylord, Melanie Genao, Guillermo Gomez, William Horvath, Brendan Hovey, Kevin Hughes, Caitlin Jellen, Aleksandra Kanacki, Ryan Kayfus, Matthew Kelly, Dillion Kessman, Benjamin Kile, Megan Lovejoy, Nicholas Magnante, Ian Magner, Alyssa Malsin, Benjamin Marano, Athena Mazza, Ryan McNulty, Michael Milczarski, Josian Morales, Collin O'Brien, Joanne Ortiz, Abigail Pavlinsky, Lauren Pearce, Peter Reilly, Leonelly Romano, Shelby Ruiz, Sydney Ruiz, Matthew Russell, Melissa Salazar, Emily Sanford, Carly Sheridan, Madalyn Smith, Reagan Sorenson, Olivia Squeglia, William Stanton, David Steele-Kimball, Matthew Sterk, Rachael Stevenson, Kevin Terry, Ryan Thibodeau, Ivan Torres-Gierbolini, Anthony Trocchio, Amanda Walitynski, Ryan Weeks and Kendall Williams.
GRADE 10
HIGHEST HONORS
Lindsey Adamou, Daniel Andrade, Mykenzee Baier, Kyle Beebe, Connor Benvenuti, Justin Bitteker, Garrett Boardman, Nicholas Bon Tempo, Matthew Bouzakis, Tatum Bowes, Nicole Chodack, Julia Colley, Nolan Cushman, Ader Duarte, Paige Duffany, Damien Edel, Sophie Fairchild, Victoria Giancaspro, Garrett Gorsuch, Jaden Herbest, Owen Kwan, Katherine LaCava, Emrin Leclair, Dylan Leddy, Thomas Lewis, April Li, Allan Lian, Luka Liguori, Brianna Logan, Helen Ma, Benjamin Matthews, Kevin Meskill, Nathan Mulder, Colin Murphy, Ryan Murphy, Lyndsey O'Marra, Jennifer Quaintance, Tori Roberts, Piper Robinson, Reginarose Ryan, Joshua Schutz, Madilyn Siwek, Adarra Smith, Jacob Smith, Jordyn Strati, Abhimanyu Sukumaran, Emilia Tesoriero, Kaley Toth, Nicole Vivian, Mellyna Walker, Autumn Wolf and Jason Zhang.
HIGH HONORS
Omar Afifi, Samina Ahmed, Luke Anderson, Grace Andrejczyk, Joseph Arlands, Adrian Armamento, Anne Baggott, Benjamin Balstad, Tanya Baranov, Matthew Barrett, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Lateka Bellafantie, Taylor Bentley, Alexis Blandino, Mackenzie Brady, Justin Burlinson, Jonathan Calubaquib, Carla Campoverde, Brittany Carroccio, Emma Chamberlin, Isaac Chamreun, Nicholas Chiacchia, Louis Chiarito, Geovanna Coelho, Payton Cowan, Christopher Cyr, Zachary Deakin, Sean Donahue, Kasey Donnelly, Dominic Eannacony, Donovan Eannacony, Justin Eastman, Samuel Edwards, Ashley Escobar, Molly-Lynn Farquharson, Justin Forero, Luke Foster, Jason Golembeski, Emily Grabner, Kristen Grabner, Andrew Grinnell, Olivia Hallacker, Emma Harvison, John Hayes, Brian Hinger, Tyler Hottes, Madelyn Hurlburt, Lily Hutchinson, Ashton Ivey, Leroy Kwok, Jessica Learson, Bleona Lekaj, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Alyssa Lombardo, Katherine Lukens, Valerie Martarella, Madisyn Martinelli, Brianna Maxaner, Ryan McDougal, Amelia McKay, Jillian Melendez, Kylie Mikita, Sarah Morris, Carley Murphy, Zachary O'Brien, Erinn O'Hara, Grace Oliver, Morgan Pagel, Kyle Paist, Eliza Peery, Austin Reed, Juliana Rella, Brandon Rigdon, Alexis Rivera, Christopher Rodrigues, Nicholas Ruffler, Colleen Ryan, Anna Silva, Sopier Soeum, Paige Spinner, Maxwell Steiger, Ella Stewart, Nicholas Sturino, Makayla Terrillion, Allison Thomas, Connor Thomas, Emily Toth, Jefferson Vieira, Evan Wologodzew, Madison Wood and Malin Zucca.
HONORS
Rebecca Aguiar, Mahbuba Akter, Dominic Alleva, Craig Benvenuti, Zachary Best, Jessie Bilotta, Connor Bladt, Daniel Bologna, Taylor Briggs, Cassandra Campbell, Alexandra Carroccio, Amanda Clark, Lee Joaquin Conlu, Ian Cooke, Liberty Corbett, Amber Cummings-Chark, Isabella Damiano, Michael Define, Alyssa Delaney, Ian Donahue, Michael Dudow, Jenna Epstein, Sophia Fallanca, Sarah Fender, Ryan Fitzgerald, Britney Flores, Caden Flynn, Branndon Fuller, Kyle Futie, Robert Genao, Justin Gonzalez, Alexa Hollister, Anthony Izzo, Devin Jasso, Justin Jennings, Kallie Johnson, Skylar Keeler, McKenzie Kleppin, Scott Klimowich, Adam Kunic, Abigail LaPoint, Mathews Leite, Johnathan Letizia, Alex Lipari, Logan Maciel, Dylan Magner, Nicholas Maia, Sidney Martin, Jacob Martinez, Danielle McNab, Emilio Mejias, Luke Mirabito, Eric Murphy, Kyle Nichol, Matthew O'Hara, Kelsey O'Sullivan, Daniel Osvalda, Anthony Picchione, Luke Pliego, Aurora Preusse, Samantha Primavera, Mary Rocca, Christian Rodriguez, Maxwell Sarich, Jack Schipul, Grace Schuette, Jack Short, Nathaniel Smith, Jack Snowdon, Nicole Sundstrom, Lauren Tannone, Mariya Tazi, Jessica Thayer, Bryce Titus, Jonathan Toth, Benjamin Toussaint, Breanna Tucker, Chase Tuz, Charles Vogt, Madison Weeks, Jack Zegarelli.
GRADE 9
HIGHEST HONORS
Joshua Abel, Cole Allen, Madison Antonucci, Saumya Awasthi, Jessica Baranowski, Kyle Barnhard, Marielle Bianchi, Tamas Biro, Jackson Caldwell, T Carpenter-Berendsohn, Julia Cascone, Vijay Chandra, Sophia Conklin, Nathaniel Cramer, McKenzie Dayton, Carolynn DeBellis, Sophia Delohery, Connor Delpha, Heather Dempsey, Sharon Dogbo, Ana Flood, Robert Harkin, Matthew Hernandez, Dakota Incorvaia, Corryn Ivey, Ethan Jung, Tristen Kayfus, Jillian Kenny, Madison Lafontan, Nathan Lawson, Dylan Lewis, Kylie Logan, Isabella Luis, Ciara Lynch, Collette Lynch, Amanda Manaog, Matthew Marano, Sophia McSherry, Gianna Militana, Jessica Miller, Skylar Mink, Kiley Montague, Jared Morris, Amanda Neeb, Shayne Nyce, Emma Padros, Shannon Palmer, Jeremy Patzelt, Samuel Quigley, Maia Quirk, Cassidy Ranno, Gabriel Rocca, Ezra Rosenberg, Riley Smith, Caroline Snowdon, Madigan Sotelo, Hannah Spinner, Elena Stephens, Samuel Tarrant, Olivia Taub, Amanda Tesoriero, Brooke Thibodeau, Veronica Tierney, Elizabeth Usher, Jack Valentine, Lilian Vito, Sabella Volansky and Shae Zeitler.
HIGH HONORS
Abdullah Abrar, Adriana Alfano, Ciara Anderson, Christopher Baccari, Isabella Baggott, Natalie Bailey, Peter Blunt, Lillian Boisvert, Evan Carlson, Chloe Chemero, Jack Coloneri, Alessandra Cordero, Adam Crispo, Nicholas Davidson, Gabriela Deoliveira, Madison Devine, Matthew Dugan, Roxanne Edel, Lindsey Federowicz, Hannah Fitzgerald, Julia Frey, Kenna Gavel, Savannah Hancock, Adriana Herron, Tyler Holm, Cameron Hovey, Emily Hrostek, Jordyn Ingram, Kellie Jackson, Timothy Jellen, Harrison Joffrion, Kaitlyn Karl, Charlotte Kelly, Morgan Killen, Callie Lacey, Avery Langlois, Devin Lee, Marshall Littlefield, Alec Llerena, Rosemund Lowe, Madison Lucas, Abigail Luis, Ryan Lull, Kathryn Lynch, Mared Maldonado-Diaz, Jessica Matson, Kelsey Mendoza, Caitlyn Merritt, Alexa Messina, Lana Myles, Hannah O'Connor, Pedro Oliveira, Fiona Paredes, Mary Patrick, Matthew Plancon, Erik Quaintance, Richard Remias, Brandon Riley, Dylanie Rivera, Eileen Romano, Dylan Ros, Christopher Salinas, Madison Schell, Kati Seppa, Nakita Singh, Emily Smith, Michael Sterk, Jonathan Tarbet, Hayley Telesca, Allegra Vitarello, Alex Wagner, Jessica Waldmann, Katlyn White, Terrell Williams, Jordan Zarabet and Jason Zimmitti.
HONORS
Folasade Adeyeni, Joao Lucas Alexandre, Rachel Bagula, Brooke Barbieri, Karina Batista, Lilly Batternay, Elle Bechtold, James Bishop, Kerith Bradshaw, Avery Briggs, Shannon Busnel, Atom Carrasco, Jason Christos, Jennifer Creagh, John Dawson, Claire Doychak, Brian Farez, Collin Farr, Aiden Ferrante, Alec Ferrante, Richard Ganser, Isabella Gimenez, Margaret Ginn, Gianna Gueli, Adrian Guzman, John Rowland Hanley, Andrew Hartmann, Dylan Haug, Dylan Heydet, Mackenzie Kean, Sharaia Kerlew, Mackenzie Kiser, August Latta, Justin Leclair, Nicholas Lessa, Logan Lucas, Ralph MacDonald, Beatriz Maia, Chelsea McKay, Nicole McNab, Ian McNulty, Alyssa Milczarski, Michael Muller, Mackenzie-Le O'Donnell, Maria Oliveira, Trevor O'Neil, Ayden O'Neill, Saray Ortiz, Christina Pascento, Ankush Patel, Navia Payano, Abigail Portelance, Jesse Pruchnik, Tyler Rogg, Evan Rountos, Ella Rufa, Elsa Shaikh, Marianna Siscoutto, Abby Sobutka, Jack Sorbara, Skylar Sotomayor, Thea Spinner, Erik Staib, Paige Swinford, Emma Tagg, Paige Tannone, Rachael Tomanelli, Stacy Trinidad, Sasha Varghese, Christiana Vinhateiro, Isabella Weber, Julia Wheeler, Ryan Whelan, Mackenzie Williams, Kyle Yeomans, Marlon Yunga and Nelson Zhunio.