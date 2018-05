Students earn honors at New Milford High School

The following students were named to the New Milford High School honor roll for the third marking period of the 2017-18 academic year:

GRADE 12

HIGHEST HONORS

Joseph Alexander, Luis-Henrique Amaral, Margaret Calbi, Peter Calbi, Mark Dunn, Nicholas Edwards, Tyler Figueiredo, Kayla Foster, Carolyn Gevinski, Katherine Harvison, Erick Jellen, Mitchell Kastilahn, Taylor Kersten, Lukas Kugler, Morgan Leclair, James Lewis, Trinity Luis, Sarah Marsan, Maggie McKay, Ryan Mondonedo, Viseth Neak, Charles Osborne, Eva Quigley, Julia Quinn, Jared Raines, Gabrielle Rossetti, David Scheglov, Elizabeth Schlyer, Kelli Souza, Emily Supsak, Michael Tarby, Alexis Turian, Julia Venezia, Tyler Volansky, Olivia Wetmore and Gregory Winkelstern.

HIGH HONORS

John Adams, Maya Addison, Rachel Allen, Bryan Almeida, Katherine Alzapiedi, Marissa Barca, Tyler Barrett, Ethan Baur, Elise Bautista, Kelsie Baxter, Marc Belansky, Trevor Bowes, Casey Brown, Makayla Brown, Erik Byrnes, Nathan Capriglione, Brenda Chaves, Darcy Cook, Randall Davis, Abbi Debes, Brianna DeCapua, Jacob Dengler, Nicholas DiCandido, Angela DiMascio, Nicholas Doris, Duncan Edel, Nawal Elmahy, Whitney Fitzgerald, Micayla Flynn, Christopher Gesualdi, Elizabeth Grabner, Haleigh Grinder, Maxwell Halberg, Phair Haldin, Tyler Helmus, Joseph Joffrion, Amanjit Kaur, Alexandra LaPerch, Talia Lent, Brianna LeRose, Grant Li, Patricia Lilley, Hannah Littlefield, Noah Lovejoy, Zachary Mangels, Rebecca McGee, Allyn Merritt, Tyler Mignano, Devon Miller, William Morris, Madeline Neeb, Taylor Nunez, Gavin Nuremberg, Victoria Pascento, Sunita Pfitzner, Derek Profita, Lorenzo Pusateri, Davin Roberts, John Santoro, Ana Gabriela Santos, Jeffrey Schlyer, Victoria Schmidt, Ryan Segal, Kaitlin Siegle, Paxton Smith, Mika Stetson, Alyssa Svinte, Samuel Taub, Sheah Tooley, Ethan Trim, Peter Wunderlich and Kelvy Zucca.

HONORS

Fiona Alexander, Jacob Anderson, Daniel Andrejczyk, Hannah Arasim, Dillon Ash, Diego Ash, Shealyn Baumgarner, Jacob Berendsohn, Ryan Berry, Christopher Breeden, Monabelle Cabigon, Haley Cartolano, Michael Cartolano, Amanda Cascone, Ihairy Castillo Acevedo, Julia Clark, Matthew Clarke, James Coffey, Rebecca Collentine, Jacob Colley, Payton Coolbeth, Christopher Cromwell, Steven Davis, Abigail DelMastro, Lorenzo DiBlasi, Orion Duffy, Gabriela Esposito, Conor Ezra, Shane Fedigan, Valerie Ferrante, Alexandra Flachbart, Bryce Friedman, Marlia Grasso, Katherine Grinnell, Michael Haggerty, Nicole Hartwig, Hannah Hayes, Jayden Hicks, Madison Hulse, David Hutchinson, Ian Jones, Widemise Joseph, Yalena Kamt, Glynnis Killen, Alfred LaPerch, Alicia Leno, Brandon Leonard, Emily Lessa, America Lopez, Zachary Matson, Jennifer McBreairty, Kandyce Miltenberger, Emily Nevins, Nishan Parikh, Michael Pascento, Christopher Pesantez, Emily Prizio, Kallysia Raymond, Jack Reardon, Brandon Romero, Barbara Rountos, Olivia Ruiz, Chase Schuster, Delaney Senior, Lauren Silva, Emily Silver, Skylar Smith, Juliana Sopko, Emily Spagnuolo, Eleanor Steiger, Austin Swanson, Rebekah Tarbet, Olivia Thalassinos, Maria Trocchio, Kevin Valenzuela, Bailey Walsh, Kyle Wilton, Madeline Winter and Wilmer Yunga.

GRADE 11

HIGHEST HONORS

Emily Arasim, Isabella Bianchi, Skylar Busch, Kathleen Delaney, Clark Ellis, Abigail Farrell, Leah Grill, Rajinder Kandhari, Alexandra Lamorte, Trey Martin, Jacob Matthews, Una Miolla, Satil Moni, Sean Murphy, Christina Onorato, Chloe Onorato, Emily Papp, Thomas Portelance, Jack Rodriguez, Lisanny Sanchez, Claire Sproule, Emma Street, Andre Vial, Julie Voyez and Karolina Zimny.

HIGH HONORS

Samuel Bayers, Jessica Berkun, Lily Blanchard, Caitlyn Blunt, Tyler Bowe, Samantha Burns, Stephanie Cafiero, Katelynn Calderon, Stephan Cannito, James Cannizzaro, Christopher Caraluzzi, Conner Caridad, Olivia Casa, Nicholas Cavuoto, Michael Cavuoto, Maylai Chamreun, Vivek Chandra, Luke Chastain, Jillian Ciaglo, Timothy Cianciolo, Hannah Clark, Katherine Clawson, Jackson Cramer, Emily Dawson, Madeline De La Parra, Tiffany Dessureau, Shayn Donaldson, Emily Farr, Conor Fergus, Karley Greene, Emma Greene, Samantha Guardino, Kaiya Gulack, Eric Habjan, Elena Harcken, Matthew Hassiak, Justin Howard, Caitlin Jellen, Aradhana Kainth, Zachary Kay, Hannah Kenny, Thomas King, Liam Lacey, Tristan Lee, Ryan Logan, Sophia Loria, Benjamin Marano, Julia March, Alexander Mars, Elizabeth Meskill, Joseph Moore, Amelia Moschitta, Logan Myles, Eli Nahom, Elizabeth Norcross, Collin O'Brien, Colleen O'Connor, Gina Paradiso, Hailey Ploga, Michael Rafferty, Ryan Rawoof, Ashley Ribeiro, Annessa Ririe, Katherine Roche, Ashley Rosenbergen, Faith Rosenhagen, Sydney Ruiz, Emily Sanford, Anna Santarelli, Olivia Showalter, Madisun Slupatchuk, Julia Smialek, Olivia Smith, Madalyn Smith, Olivia Squeglia, Connor Stahl, William Stanton, Brooke Strand, Souraya Taouil, Emily Thompson, Reese Titmas, Janine Torre, Deanna Whitlow, Connor Woods, Sierra Woods and Rebecca Zullo.

HONORS

Mackenzie Antonucci, Kayvon Atherton, Mackenzie Beck, Luke Beebe, Lyla Belansky, Madison Bielmeier, Christiana Blank, Nicholas Chuisano, Catelyn D'Amato, Sophie Danish, Bennett Danvers, James Day, Tori DeJulia, Morgan Donnelly, Samantha Ehrenberg, Arianna Espinal, Laura Gangell, Kassandra Gant, Melanie Genao, Hayden Giampietro, Guillermo Gomez, Joanne Greenlaw, Benjamin Heaton, William Horvath, Brendan Hovey, Kevin Hughes, Abby Hunniford, Ashley Jennings, Ryan Kayfus, Matthew Kelly, Lucas Lago, Megan Lovejoy, Nicholas Magnante, Nicole Mang, Lilly McDermott, Ryan McNulty, Michael Milczarski, Mariana Miranda, Brooke Morabito, Laura Nevins, Joanne Ortiz, Grace Panos, Alyssa Parsons, Abigail Pavlinsky, Daniel Pettibone, Alessandra Prontelli, Kayleigh Rafferty, Peter Reilly, Kimberlyn Romero, Shelby Ruiz, Melissa Salazar, Brooke Sheehan, Carly Sheridan, Isaac Sherry, David Steele-Kimball, Kevin Terry, Ryan Thibodeau, Zachary Titmas, Ivanna Torres-Gierbolini, Anthony Trocchio, Spencer Vanek, Ryan Weeks, Kendall Williams, Michaela Zegarelli and Trevor Zupcoe.

GRADE 10

HIGHEST HONORS

Lindsey Adamou, Kyle Beebe, Justin Bitteker, Nicholas Bon Tempo, Nicole Chodack, Julia Colley, Payton Cowan, Nolan Cushman, Ader Duarte, Paige Duffany, Samuel Edwards, Victoria Giancaspro, Garrett Gorsuch, Jaden Herbest, Owen Kwan, Emrin Leclair, April Li, Allan Lian, Brianna Logan, Alyssa Lombardo, Helen Ma, Ryan Murphy, Colin Murphy, Eliza Peery, Jennifer Quaintance, Piper Robinson, Reginarose Ryan, Madilyn Siwek, Adarra Smith, Sopier Soeum, Emilia Tesoriero and Jason Zhang.

HIGH HONORS

Omar Afifi, Rebecca Aguiar, Samina Ahmed, Luke Anderson, Daniel Andrade, Grace Andrejczyk, Joseph Arlands, Anne Baggott, Mykenzee Baier, Benjamin Balstad, Tanya Baranov, Anthony Bauso, Lauren Baxter, Lateka Bellafantie, Taylor Bentley, Connor Benvenuti, Craig Benvenuti, Zachary Best, Connor Bladt, Alexis Blandino, Garrett Boardman, Matthew Bouzakis, Tatum Bowes, Mackenzie Brady, Taylor Briggs, Justin Burlinson, Jonathan Calubaquib, Carla Campoverde, Emma Chamberlin, Nicholas Chiacchia, Louis Chiarito, Christopher Cyr, Zachary Deakin, Kasey Donnelly, Michael Dudow, Donovan Eannacony, Dominic Eannacony, Damien Edel, Ashley Escobar, Molly-Lynn Farquharson, Sarah Fender, Luke Foster, Andrew Grinnell, Olivia Hallacker, Emma Harvison, John Hayes, Brian Hinger, Tyler Hottes, Lily Hutchinson, Ashton Ivey, Scott Klimowich, Leroy Kwok, Katherine LaCava, Abigail LaPoint, Dylan Leddy, Bleona Lekaj, Brianna Lennon, Anthony LeRose, Thomas Lewis, Luka Liguori, Katherine Lukens, Logan Maciel, Valerie Martarella, Benjamin Matthews, Ryan McDougal, Amelia McKay, Jillian Melendez, Kevin Meskill, Kylie Mikita, Sarah Morris, Nathan Mulder, Carley Murphy, Grace Oliver, Lyndsey O'Marra, Morgan Pagel, Kyle Paist, Austin Reed, Juliana Rella, Brandon Rigdon, Alexis Rivera, Tori Roberts, Christopher Rodrigues, Colleen Ryan, Joshua Schutz, Jacob Smith, Paige Spinner, Jordyn Strati, Abhimanyu Sukumaran, Lauren Tannone, Jack Teplica, Makayla Terrillion, Allison Thomas, Emily Toth, Kaley Toth, Jefferson Vieira, Nicole Vivian, Mellyna Walker, Autumn Wolf and Malin Zucca.

HONORS

Mahbuba Akter, Adrian Armamento, Matthew Barrett, Daniel Bologna, Cassandra Campbell, Alexandra Carroccio, Brittany Carroccio, Isaac Chamreun, Amanda Clark, Geovanna Coelho, Lee Joaquin Conlu, Ian Cooke, Liberty Corbett, Amber Cummings-Chark, Isabella Damiano, Michael Define, Alyssa Delaney, Sean Donahue, Justin Eastman, Jenna Epstein, Sophia Fallanca, Ryan Fitzgerald, John Fitzmaurice, Britney Flores, Caden Flynn, Branndon Fuller, Kyle Futie, Robert Genao, Jason Golembeski, Kristen Grabner, James Grahn, Jack Granja, Alexa Hollister, Madelyn Hurlburt, Anthony Izzo, Devin Jasso, Justin Jennings, Kallie Johnson, McKenzie Kleppin, Adam Kunic, Joseph Larson, Jessica Learson, Mathews Leite, Johnathan Letizia, Alex Lipari, Devyn Looney, Abigail Mars, Sidney Martin, Madisyn Martinelli, Jacob Martinez, Brianna Maxaner, Emilio Mejias, Sarah Mickelson, Luke Mirabito, Eric Murphy, Zachary O'Brien, Erinn O'Hara, Kelsey O'Sullivan, Daniel Osvalda, Luke Pliego, Aurora Preusse, Samantha Primavera, Caio Quirino, Benjamin Rivard, Mary Rocca, Nicholas Ruffler, Maxwell Sarich, Grace Schuette, Anna Silva, Nathaniel Smith, Jack Snowdon, Maxwell Steiger, Ella Stewart, Nicholas Sturino, Nicole Sundstrom, Mariya Tazi, Connor Thomas, Bryce Titus, Breanna Tucker, Chase Tuz, Sarah Walsh, Madison Weeks, Evan Wologodzew and Jack Zegarelli.

GRADE 9

HIGHEST HONORS

Joshua Abel, Abdullah Abrar, Cole Allen, Madison Antonucci, Saumya Awasthi, Natalie Bailey, Kyle Barnhard, Marielle Bianchi, Jackson Caldwell, Julia Cascone, Vijay Chandra, Sophia Conklin, Nathaniel Cramer, McKenzie Dayton, Sophia Delohery, Connor Delpha, Heather Dempsey, Sharon Dogbo, Kenna Gavel, Robert Harkin, Dakota Incorvaia, Corryn Ivey, Ethan Jung, Tristen Kayfus, Charlotte Kelly, Jillian Kenny, Madison Lafontan, Nathan Lawson, Kylie Logan, Isabella Luis, Collette Lynch, Matthew Marano, Sophia McSherry, Gianna Militana, Jessica Miller, Skylar Mink, Amanda Neeb, Shayne Nyce, Ayden O'Neill, Emma Padros, Shannon Palmer, Erik Quaintance, Samuel Quigley, Maia Quirk, Cassidy Ranno, Gabriel Rocca, Eileen Romano, Nakita Singh, Riley Smith, Madigan Sotelo, Hannah Spinner, Elena Stephens, Samuel Tarrant, Olivia Taub, Amanda Tesoriero, Brooke Thibodeau, Jack Valentine, Lilian Vito, Sabella Volansky and Shae Zeitler.

HIGH HONORS

Adriana Alfano, Ciara Anderson, Brian Armstrong, Christopher Baccari, Isabella Baggott, Jessica Baranowski, Elle Bechtold, Tamas Biro, Peter Blunt, Lillian Boisvert, Kerith Bradshaw, Evan Carlson, Tyler Carpenter-Berendsohn, Chloe Chemero, Alessandra Cordero, Jennifer Creagh, Adam Crispo, Carolynn DeBellis, Gabriela Deoliveira, Madison Devine, Roxanne Edel, Lindsey Federowicz, Alec Ferrante, Hannah Fitzgerald, Ana Flood, Julia Frey, Gianna Gueli, Adrian Guzman, Matthew Hernandez, Adriana Herron, Tyler Holm, Cameron Hovey, Emily Hrostek, Jordyn Ingram, Kellie Jackson, Timothy Jellen, Harrison Joffrion, Kaitlyn Karl, Morgan Killen, Callie Lacey, Justin Leclair, Devin Lee, Nicholas Lessa, Dylan Lewis, Alec Llerena, Rosemund Lowe, Logan Lucas, Madison Lucas, Abigail Luis, Ryan Lull, Kathryn Lynch, Ciara Lynch, Mared Maldonado-Diaz, Amanda Manaog, Jessica Matson, Chelsea McKay, Kelsey Mendoza, Caitlyn Merritt, Kiley Montague, Lana Myles, Hannah O'Connor, Pedro Oliveira, Fiona Paredes, Mary Patrick, Jeremy Patzelt, Matthew Plancon, Richard Remias, Brandon Riley, Dylanie Rivera, Tyler Rogg, Dylan Ros, Ezra Rosenberg, Christopher Salinas, Madison Schell, Kati Seppa, Caroline Snowdon, Michael Sterk, Jonathan Tarbet, Hayley Telesca, Elizabeth Usher, Christiana Vinhateiro, Allegra Vitarello, Jessica Waldmann, Katlyn White, Terrell Williams, Jordan Zarabet and Jason Zimmitti.

HONORS

Joao Lucas Alexandre, Rachel Bagula, Abigail Baird, Brooke Barbieri, James Bishop, Avery Briggs, Shannon Busnel, Justin Campbell, Jason Christos, Jack Coloneri, Vanessa Cruz, Christopher Davidson, Nicholas Davidson, John Dawson, Eric Diaz, Claire Doychak, Matthew Dugan, Brian Farez, Collin Farr, Richard Ganser, Isabella Gimenez, John Guardino, Savannah Hancock, John Rowland Hanley, Andrew Hartmann, Dylan Haug, Dylan Heydet, Mackenzie Kean, Sharaia Kerlew, Avery Langlois, August Latta, Marshall Littlefield, Ralph MacDonald, Grace MacKessy, Nicole McNab, Ian McNulty, Alexa Messina, Alyssa Milczarski, Christopher Miller, Jared Morris, Michael Muller, Mackenzie-Lee O'Donnell, Maria Oliveira, Trevor O'Neil, Reilly O'Neill, Saray Ortiz, Christina Pascento, Ankush Patel, Navia Payano, Abigail Portelance, Jesse Pruchnik, Ella Rufa, Elsa Shaikh, Marianna Siscoutto, Emily Smith, Abby Sobutka, Skylar Sotomayor, Thea Spinner, Erik Staib, Emma Tagg, Paige Tannone, Rachael Tomanelli, Nicholas Tomasello, Sasha Varghese, Alexander Vochis, Alex Wagner, Isabella Weber, Julia Wheeler, Ryan Whelan, Kyle Yeomans and Marlon Yunga.