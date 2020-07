Students earn academic awards at Schaghticoke Middle School

Schaghticoke Middle School in New Milford recently presented several end-of-the-year awards and recognitions to students.

This list was updated July 8 to reflect an error. The correct names are now listed for the CABE and CAS awards.

VFW Patriot’s Pen Essay Contest: Brandon Zhang.

National Geographic Geography Bee: William Orlando.

CMEA Northern Region Middle School Music Festival-Chorus: Meadow Do, Kendall Lim, Katelyn McGuire, Rebekah Newman, Bella Schwartz, Phebe Seppa and Abigail Staib.

CMEA Northern Region Middle School Music Festival-Instrumental: Connor Ciaglo, Karan Karkhanis, Gabriel Larsen, Leo Mahlke, Himaani Pradeep, Maayan Rosenberg, Lily Runyan, Lurinz Serrano-Santiago, Catherine Zeng, Brandon Zhang and Adam Zimmitti.

The CABE Student Leadership Award: Brett Carpana and Amelia Sabatino.

The CAS Middle Level Scholar Leader Award: Nikara Garretson and Andrew Rondini.

Western CT Superintendents Award: Leo Mahlke and Abigail Staib.

2019-20 President’s Award: Benjamin Agnor, Leah Andreasen, Morgan Andrews, Braeden Arias, John Balzi, Mia Baumer, Gabrielle Blevins, Brendan Boland, Andrew Bologna, Sebastian Brown, Katelyn Brunner, Matthew Cable, Jasmine Cabrera, Brett Carpana, Caleb Cerra, Irene Chen, Connor Ciaglo, Samantha Classey, Lex Corson, Logan Corson, Christian Cortes, Evan Espino, Caroline Gardner, Christopher Gardner, Hunter Garretson, Nikara Garretson, Sophia Gartland, Ryder Gee, Quinn Geier, Matthew Georgoulis, Nathan Gray, Ashley Gregory, Rihanna Ivery, Jillian Jaskolka, Karan Karkhanis, Morgen Kleppin, Zachary LaCava, Ruby Latta, Giovana Liu, Evan Lovejoy, Anna MacDonnell, Leo Mahlke, Riley Mahon, Aine McInerney, Chloe Milczarski, Grace Miller, Claire Mullen, Elliott Noonan, Caitlin O'Connor, Louri Oliver, Brady O'Neill, Amy Passero, Evan Perrenod, Jada Platzer, Peter Polo, Hannah Rainey, Emerson Riedl, Adam Roberts, Ryan Roberts, Emily Robitaille, Lilia Rogers, Andrew Rondini, Anthony Ryan, Amelia Sabatino, Finlay Savoir, Zachary Schneider, Hannah Seo, Mackenzie Shook, Sophia Spinetti, Abigail Staib, Arden Stamper, Kyleigh Stellato, Gavin Urena, Charlie Vaughey, Rachel Waight, Collin Walsh, Kaia Wotzak, Virginia Zapletal and Brandon Zhang.