Soldados amotinados retienen al presidente de Burkina Faso

Sophie Garcia/AP

UAGADUGÚ, Burkina Faso (AP) — El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, está retenido por soldados amotinados, según dijeron dos de los soldados a The Associated Press por teléfono el lunes por la mañana. No indicaron dónde estaba retenido Kabore, aunque dijeron que estaba en un lugar seguro.

El domingo por la noche se oyeron disparos cerca de la residencia del presidente, y el lunes de madrugada hubo un combate en el palacio presidencial, mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar. Las calles de la capital estaban desiertas el domingo salvo por controles militares fuertemente vigilados por soldados amotinados.