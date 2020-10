ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 3 de noviembre de 2019 Shia LaBeouf llega a la 23a edición de Hollywood Film Awards en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. LaBeouf, de 34 años, fue acusado el 24 de septiembre de 2020 de delitos menores por agresión y robo tras una pelea con un hombre llamado Tyler Murphy al que le quitó su sombrero el 12 de junio. Los delitos están mencionados en una denuncia del fiscal de Los Angeles obtenida por The Associated Press el 1 de octubre de 2020. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) less