Sherman School announces honor roll
Sherman School has announced its third term honor roll.
Alexa Buffa, Tyler Hodges, Grace McKinnon, Annabelle McLean, Tobi Press, Amanda Quinn, Nicole Schutz, Micayla Tarby and Olivia Zeitler.
Remington Hafer, Phillip Ostrosky and Amanda Williamson.
Quinn Davis, Thomas Day, Luca Esposito, Ryan Fitzpatrick, Wayne Frick, Trevor Hodges, Joseph Krueger, Sandra LeClerc, Elanora Pease, James Philipakos, Alexandra Pietruska and Ava Viola.
Hannah Bauer, Nathaniel Bruzinski, Douglas Conrad, Katherine Devine, Francesco Di Blasi, Isabel Greene, Michael Hatcher, Brady Kean, Aidan Mendell, Alexis Murray, Jose Mateo Ordinas-Lewis, Sameena Piel, Maximus Riccardi, Donina Sprance and Emilia Swan.
Drew Colesworthy, Haley Fuller, Gabriel Greene, Samuel Head and Gabrielle Neunzig.
Quinn Delamere, Kayla Febbraio, Roman Hanley, Erlind Lekaj and Summer Ribisl.