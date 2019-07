Shepaug announces honor roll

Shepaug Valley School in Washington has announced its fourth marking period honor roll.

Grade 12

High Honors

Elisa Afiouni, Ethan Hibbard, Wilson King, Sofia Mancinone, Michael McCluskey, Kayleigh McKay, Richard Monaghan, Ashley Mulhare, Ellie Schmus, Jack Schneider and Bridget Snyder.

Honors

Brianna Cichowski, Lana DelVecchio, Joseph DeMilio, Abigail Gorra, Jolie Grazia, Kaitlyn Guilbeault, Grace Harty, John Kennedy, Alison Parker, Dominic Perachi, Jack Pesce, Courtney Sibbitt, Ethan Southard, Olivia Tibbatts and Grace Wagnblas.

Grade 11

High Honors

Isabel Eddy, Noah Levine, Sienna Moore, Elizabeth Neunzig, Devon O'Dwyer, Nadia Ostrosky, Reese Peck, Lucy Puskas, Lily Schur, Julia Sinatra and Mahelet Steinmetz.

Honors

Francesca Amato, Gabriella Amato, Erin Bailey, Anna Bialack, Noah Ciccimarro, Jayden Cornwall, Carlye Gruss, Bailey Herron, Maya Missana, Owen Moore and Maxwell Nast.

Grade 10

High Honors

Kaylee Alexson, Lily Blyn, William Cario, Brooke Fredericks, Maya Jacob, Henry James, Mark Kibbe, Alexa Kotas, Haylie Lasky, Betty Mark, Kyle Mieczkowski, Jeffrey Noeding, Samuel Quigley, Anna Sprong, Sydnie Vidal and Jakob Wild.

Honors

Rachel Andrews, Claire Buckley, Eilish Crossley, Brooke Donaghey, John Gordon, William Granata, Isabella Guzman, Abigail Harty, Kayleigh Hendy, Owen Hibbard, Katherine Hodge, Madeline Maloney, Katalina Mancinone, Kaylee Martinez, Brooke Mercier, MariaFernanda Ortega, Matthew Vincent Sheedy, Izobella Stange, Tyler White and Samantha Williams

Grade 9

High Honors

Janelle Frankland, Caroline Kibbe, Wyatt King, Jessica Kisling, Sofia Missana, Peyton Nash, Marissa Perachi, Connor Ross, Ryan Sarbello, Luke Schneider, Amelia Southard and Harlequin Sullivan.

Honors

Paris Afiouni, Ryan Bialack, Quintin Campbell, Giacomo Colangelo, Lane Kerr Faison, Eilish Foy, Taylor Giroux, Brendan Kelly, Lydia Kennedy, Brianna Laskowski, Evan Marquis, Arthur Murphy, Riley Setzler and Evan Woerner.

Grade 8

High Honors

Jack Buchholz, Grace Kinzer Coutu, Mary Eddy, Sophia Granata, Jennifer Haddad, Hannah Nash, Alina Shyshkov, Nicholas Sibbitt, Charles VandenBosch and Gabriel Wilkins.

Honors

Arantza Artieda, Elijah Fowler, Raymundo Garcia Morales, Zoe Gruendig, Devon Lemoine, Kaelan McDonald, Lauren Noeding, Katherine Orletski, Kaya Peck, Abigail Stinson and Jamie Swanson.

Grade 7

High Honors

Kerstin Ambruso, Annabelle Churyk, Kip Faison, Abigail Hendy, Aurora Kearney, Claire Kersten, Kira McCauley, Mia Melatti, Gabrielle Pomeroy, Marie Sprong, Luca Tammaro, John Wild and Lilian Wilson.

Honors

Penelope Becker, Spencer Campbell, Myles Gronbach, Amanda Hodge, Lucas Jacob, Tyler Kisling, Elliot Krebs, Willow Kuck, Sophia Ledbetter, Frederick Matthis, Lindsay Mulhare, Emelie Myhill, Jacob Okenquist, Liam Pacific, Aidia Peterson, Gavin Rak, Ona Swanson and Quintin Vidal.

Grade 6devo

High Honors

Alondra Artieda, Griffin Blum, Juliet Eddy, Gavin Giroux, Amelia Jacob, Nathaniel Konik, Peyton Ongley, Matilda Skiles, Margaret Vincent and Reed Woernercent.

Honors

Gavin Abdella, Micayla Aleksandrowicz, Matthew Buell, Vanessa Haskell, Zoe Hutchins, Griffin Konik, Ronan McCabe, Helena Nelson, Nicholas Orletski, Sophia Paul, Alexandra Quilli, Krista Rickmers, Hunter Smith, Nathan Steinis, Rebecca Wheeler and Isabel Wilkins.